UEFA için ilk vize alındı

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig’deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi. Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Spor Toto 1. Lig’den Kardemir Karabükspor, TFF 2. Lig’den Gaziantepspor, Manisaspor kulüplerine 3’er puan tenzili cezası verdi. Böylelikle, 2018-2019 sezonu Kulüp Lisans Süreci tamamlanmış olup, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 12’si UEFA, 51’i Ulusal Lisans aldı. Kurulun ilk ve ikinci aşamada almış olduğu kararda; ilk değerlendirmelerinde Kulüp Lisans Kurulu; Spor Toto Süper Lig’den Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa., Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Teleset Mobilya Akhisarspor Çaykur Rizespor ile Spor Toto 1.Lig’den İstanbulspor kulüplerine UEFA Lisansı verdi. Özellikle Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan takımlar için aranan ilk şart olan UEFA Lisansı’na Malatyaspor kavuşmuş oldu.