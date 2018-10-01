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UEFA için ilk vize alındı

2018-2019 Kulüp Lisans Süreci sonuçlandı. Spor Toto Süper Lig’de yer alan Yeni Malatyaspor, UEFA lisanslını alan takımlar arasında yer aldı. Lisans alamayan Karabükspor, Gaziantepspor ve Manisaspor kulüplerine 3’er puan silme cezası verildi.

UEFA için ilk vize alındı

2018-2019 Kulüp Lisans Süreci sonuçlandı. Spor Toto Süper Lig’de yer alan Yeni Malatyaspor, UEFA lisanslını alan takımlar arasında yer aldı. Lisans alamayan Karabükspor, Gaziantepspor ve Manisaspor kulüplerine 3’er puan silme cezası verildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 18:05
UEFA için ilk vize alındı

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig’deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi. Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Spor Toto 1. Lig’den Kardemir Karabükspor, TFF 2. Lig’den Gaziantepspor, Manisaspor kulüplerine 3’er puan tenzili cezası verdi. Böylelikle, 2018-2019 sezonu Kulüp Lisans Süreci tamamlanmış olup, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 12’si UEFA, 51’i Ulusal Lisans aldı. Kurulun ilk ve ikinci aşamada almış olduğu kararda; ilk değerlendirmelerinde Kulüp Lisans Kurulu; Spor Toto Süper Lig’den Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa., Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Teleset Mobilya Akhisarspor Çaykur Rizespor  ile Spor Toto 1.Lig’den İstanbulspor kulüplerine UEFA Lisansı verdi. Özellikle Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan takımlar için aranan ilk şart olan UEFA Lisansı’na Malatyaspor kavuşmuş oldu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
GaziantepsporManisasporUefaVize
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