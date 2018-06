UEFA değil, borçsuz kulüp!

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile BUSABAH gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı İstanbul’da bir araya geldi. Başkan Adil Gevrek’in futbolcu ve teknik adamlara imza attırdığı, Malatyaspor’un ofisi olarak kullandığı iş merkezinde gerçekleşen görüşmede başkan Adil Gevrek kulübün geleceğine ışık tutacak açıklamalarda bulundu.

“YENİ SEZON İÇİN DÜĞMEYE BASTIK

Erol Bulut ile devam edilmesi konusunun kamuoyuna yansıdığı gibi gelişmediğini ifade eden Gevrek, “Biz zaten başından beri hocamızın sözleşmesi var diyorduk. Burada hocanın bazı özel talepleri oldu. Yapmamız gerekenler vardı bunları oturduk konuştuk. Sözleşmenin süresi ve hocanın alacağı ücrette artırıma gittik. Erol hoca transfer komitemizle beraber gelecek sezonun planlamasına başladı. Gidecek ve kalacak oyuncular belirlendi. Yeni sezonun kadrosu ve tesislerimizin eksiklikleri için düğmeye basmış bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

“DEĞERİNİ BULANI SATARIM”

Değerini bulan herkesi satabileceklerini belirten Gevrek, “Bu sezon kur farkından dolayı 12 milyonluk bir kaybımız oldu. Bunu kulübün diğer günü gelmemiş borçlarına eklediğinizde 20 milyon gibi bir rakamı buluyor. Bu bizden kaynaklanmıyor, yabancı oyunculara ödenen dövizden dolayı bu rakam kulübe bindi. Bu açığı kapatmak için teklif gelen oyuncular var. Mina, Azubuike, Khalid, Ertaç ve Sadık’a. Bunları değerlendirebiliriz. Değerini bulan her oyuncuyu satabiliriz. Tabi bunu yaparken 5 oyuncu değil bir ya da 2 oyumuzu satabiliriz. Burada yine transferler noktasında öyle açılıp saçılacak halimiz yok. En fazla 5 oyuncu. İşimize yarayacak, denk gelecek olursa belki 6 ya da 7 olur. Onun dışında kadromuzu bozmayacağız. Gideceklerle tek tek masaya oturup, kulüp için en maliyetsiz planla yolları ayıracağız.” İfadelerini kullandı.

UEFA DEĞİL, BORÇSUZ KULÜP!

2 yıl içinde UEFA hedefini hatırlattığımız başkan Gevrek bu konuda da flaş sözler sarf etti: Evet bu söylem kulağa hoş geliyor. Ama biz şu an tesis, alt yapı, kulüpleşme olarak Avrupa seviyesinde miyiz önce buradan bakalım. Hala şu gün olmuş stadımızın eksiklerini çözmeye çalışıyoruz. Her şeyi bir anda yapmaya çalışırsak, normal yapacağımız işlerde de başarısız oluruz. Efsane Malatyaspor’da UEFA’ya gitti, ne oldu 1 sene sonra her yıl kademeli olarak küme düştüğü çöküş sürecine girdi. Burada en büyük hayalim de hedefim de borçsuz kulüp. Bakın bugün Türkiye’de futbol kulüplerinin 7 milyara yaklaşan borcu var. 4 büyüklerin durumu ortada. Bu tablonun içinde Süper Lig’de 2. sezonunu yaşayan bir takım için UEFA, dipsiz bir göl olur. Zaten UEFA’da borcun yoksa gel diyor. Borcun varsa orayı hak etsen bile almıyor. Bunun örneklerini gördük. Gelecek yılın bütçesinde küçülme mi olacak, artış mı önce bunu göreceğiz. Şuan itibariyle 20 milyonluk bir açık var. Transferde doğru hamlelerle bunu kapatacağız. Ve kulübü borçsuz götürmeye devam edeceğiz. Tabi burada taraftarlarımız hemen sportif hedef yok diye üzülmesin. Akhisarspor’un Türkiye Kupası’nda yaptığını neden bir Malatya yapmasın. Ligde neden ilk 6 takımın arasında olmayalım. Bu hedeflerimiz olacak ama illa UEFA diye kulübü borç batağına sürükleyecek transferlere yer vermeyeceğiz. Sistem takımı olmaya devam edeceğiz” dedi.