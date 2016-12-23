23 Aralık 2016 Cuma

Ucuz yırttık!

1 – 1 berabere biten Yeni Malatyaspor – Adana Demirspor müsabakasında Malatyalı futbolseverler PFDK’ya sevk edilmiş, çirkin ve kötü tezahürattan dolayı sahasının kapanabileceği gündeme gelmişti. PFDK, sarı kırmızılı takıma 20 bin lira ceza verdi.

22 Aralık 2016 Perşembe 18:49
Ucuz yırttık!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun  Yeni Malatyaspor – Adana Demirspor müsabakasıyla ilgili kararı şöyle: “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 18.12.2016 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 18.12.2016 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına” karar verilmiştir.

HABER MERKEZİ
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