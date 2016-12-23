Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun Yeni Malatyaspor – Adana Demirspor müsabakasıyla ilgili kararı şöyle: “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 18.12.2016 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 18.12.2016 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına” karar verilmiştir.

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