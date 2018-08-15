Üçüncülüğü Erzurum’a kaptırdık!

İstanbul’da yapılan Spor Toto Büyükler Boks Ligi son hafta maçlarında Malatya ekibi, Erzurum Gençlik Spor kulübü ile karşı karşıya geldi. Rakibini 7-3 mağlup eden Dadaş boksörler Erzurum’a mutlu dönerken, ilk kez düzenlenen Büyükler Boks Ligi’nde üçüncü olarak bronz kupayı aldı. Uzun süre Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi devleri şampiyonluk yarışında yalnız bırakmayan Erzurum Gençlik Spor, ligde üçüncü olma başarısı gösterdi.

Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanı Güngör Şenses de, müsabaka boyuncu sporcuları ve antrenörleri yalnız bırakmadı. Dadaş boksörlerin üçüncü olması ile büyük bir gurur yaşayan Şenses, sporcuları ve teknik heyeti kutladı. Erzurum Gençlik Spor Boks Takımı’nda Malatya ile yaptığı üçüncülük Maçında kadroda 49 kiloda Yusuf Yılmaz, 56 kiloda Emrah Bezar, 60 kiloda İbrahim Hakkı Gezer 64 kiloda Mert Erümit , 69 kiloda Muhammed Ali Öztürk, 75 kiloda Erol Özkal 81 kiloda Cihander Enes Alkazak, 91 kiloda Adem Koç, +91 kiloda Muhammet Aydın yer aldı. Erzurumlu boksörler bu başarısı ile alkış alırken, boks severlerin göğsünü kabarttı.