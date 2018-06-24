Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95852
ALTIN
190.976
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1791
EURO
5.4311

Ücretsiz spor yapma imkanı!

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen İl Spor Merkezleri kayıtları başladı. Her yıl rekor bir katılımla gerçekleştirilen İl Spor Merkezi’nde 5-18 yaş grubu çocuk ve gençler, 12’si engelli olmak üzere 38 branşta eğitim alacak.

Ücretsiz spor yapma imkanı!

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen İl Spor Merkezleri kayıtları başladı. Her yıl rekor bir katılımla gerçekleştirilen İl Spor Merkezi’nde 5-18 yaş grubu çocuk ve gençler, 12’si engelli olmak üzere 38 branşta eğitim alacak.

24 Haziran 2018 Pazar 11:32
Ücretsiz spor yapma imkanı!

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nce yapılan duyuruda “2018 yılı İl spor merkezine kayıtlar, Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzu üzerinde ve Spor Salonu bitişiğindeki ek hizmet binasında bulunan il spor merkezleri kayıt bürosunda yapılacak. İl Spor Merkezleri kapsamında 38 branşta eğitim verilecek. Bu branşların 12’si engelli çocuk ve gençler için eğitim verecek. Tüm branşlara 5 - 18 yaş grubu çocuk ve gençler kabul edilecektir. Yüzme branşı aylık 60 TL olarak açıklanırken, diğer branşlar ücretsiz gerçekleşecektir. Ayrıca 12 branşta engelli çocuk ve gençlere de ayrı gruplar oluşturmak üzere branşlar açılacaktır. İl Spor Merkezlerinin açılış töreni 29 Haziran Cuma günü Atatürk Spor Salonunda yapılacak olup, Yaz Spor Okullarında açılacak branşlar ise: Atıcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Bisiklet, Boks, Jimnastik, Futbol , Güreş, Halter, Hentbol, Herkes İçin Spor, Hokey, İzcilik, Judo, Karate, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Okçuluk, Satranç, Su Topu, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Vücut Geliştirme, Yüzme, Bedensel Engelliler Atletizm, Bedensel Engelliler Badminton, Bedensel Engelliler Yüzme, İşitme Engelliler Atıcılık, İşitme Engelliler Taekwondo, İşitme Engelliler Güreş, İşitme Engelliler Badminton, İşitme Engelliler Masa Tenisi, Görme Engelliler Yüzme, Özel Sporcular Masa Tenisi, Özel Sporcular Atletizm, Özel Sporcular Voleybol. Kayıtlar için İl Spor Merkezi Kayıt Formu’nun doldurularak öğrenciler velileri ile birlikte kayıt bürosuna Nüfus Cüzdan Fotokopileri ile birlikte gelerek kayıtlarını yapabileceklerdir.” denildi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MALATYA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜSpor38 Branşta Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilyurt transfere hızlı girdi
Yeşilyurt transfere hızlı girdi
Pütürge, Yeni Malatyaspor’dan yanıt bekliyor
Pütürge, Yeni Malatyaspor’dan yanıt bekliyor
Yeni Başkan Murat Yümlü oldu
Yeni Başkan Murat Yümlü oldu

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim