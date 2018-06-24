Ücretsiz spor yapma imkanı!

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nce yapılan duyuruda “2018 yılı İl spor merkezine kayıtlar, Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzu üzerinde ve Spor Salonu bitişiğindeki ek hizmet binasında bulunan il spor merkezleri kayıt bürosunda yapılacak. İl Spor Merkezleri kapsamında 38 branşta eğitim verilecek. Bu branşların 12’si engelli çocuk ve gençler için eğitim verecek. Tüm branşlara 5 - 18 yaş grubu çocuk ve gençler kabul edilecektir. Yüzme branşı aylık 60 TL olarak açıklanırken, diğer branşlar ücretsiz gerçekleşecektir. Ayrıca 12 branşta engelli çocuk ve gençlere de ayrı gruplar oluşturmak üzere branşlar açılacaktır. İl Spor Merkezlerinin açılış töreni 29 Haziran Cuma günü Atatürk Spor Salonunda yapılacak olup, Yaz Spor Okullarında açılacak branşlar ise: Atıcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Bisiklet, Boks, Jimnastik, Futbol , Güreş, Halter, Hentbol, Herkes İçin Spor, Hokey, İzcilik, Judo, Karate, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Okçuluk, Satranç, Su Topu, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Vücut Geliştirme, Yüzme, Bedensel Engelliler Atletizm, Bedensel Engelliler Badminton, Bedensel Engelliler Yüzme, İşitme Engelliler Atıcılık, İşitme Engelliler Taekwondo, İşitme Engelliler Güreş, İşitme Engelliler Badminton, İşitme Engelliler Masa Tenisi, Görme Engelliler Yüzme, Özel Sporcular Masa Tenisi, Özel Sporcular Atletizm, Özel Sporcular Voleybol. Kayıtlar için İl Spor Merkezi Kayıt Formu’nun doldurularak öğrenciler velileri ile birlikte kayıt bürosuna Nüfus Cüzdan Fotokopileri ile birlikte gelerek kayıtlarını yapabileceklerdir.” denildi.