U21 Süper Lig’de üst üste aldığı mağlubiyetlerle puan kayıpları yaşayan U21 Yeni Malatyaspor’da, Pazar günü saat 14.00’de deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçı mesaisi sürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesi oyuncularıyla uzun süren bir görüşme yaptığı öğrenilen sarı-kırmızılı takımının teknik direktörü Murat Uçkun’un, futbolcularına 'Savaşın, kazanın' talimatını verdiği ve ayrıca Alanyaspor karşısına sürpriz kadroyla çıkacağı öğrenildi.

KADRODA REVİZYON!

Antrenmandan sonra değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, Pazar günü oynayacakları maçta Murat Uçkun’un kadroda revizyona gidebileceğini ifade ederek şunları söyledi: “Milli maç haftasında verilen 15 günlük arayı iyi değerlendirdik. Oyuncularımız gerek salonda gerekse antrenman sahasında günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürdü. Disiplinden taviz vermeden hazırlıklarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İki hafta üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra doğal olarak teknik heyet kadroda bir revizyon gerçekleştirecek. Hocamız maçta önemli mevkilerde değişik isimlere şans verebileceğini belirtti. Özellikle defans hattında stoper olarak Osman Celil Güler’e şans vermeyi düşünüyor.”

KAVLAK, KART CEZALISI

Teknik heyetin oyuncularla bir görüşmesi olduğunu kaydeden Doğandemir, “Antrenmanlarda Murat Kurt ve Süleyman Kale hocalarımızın futbolcularla birebir görüşmeler yaptı. Çocuklarımızdan sorunlarını dinledik. Kötü gidişatın önünü almak için neler yapabiliriz onları konuştuk. Burak Kavlak sarı kart cezalısı olduğu için bu hafta forma giyemeyecek. Stoper mevkide Mehmet Zencirkıran sağ çapraz bağlarından ameliyat geçirdiği için yaklaşık 2 ay aramızda olamayacak. Sağbek bölgesinde 2 maçtır iyi bir çıkış yakalayan İkbal İpek’in sağ çapraz bağlarında esneme var. Büyük ihtimalle bu oyuncumuzu riske etmeyip kadroya dahil etmeyeceğiz. Maç gününe kadar kadro daha iyi netleşmiş olacaktır.” şeklinde konuştu. Pazar günü saat 14.00’de U21 Alanyaspor takımıyla karşılaşacak olan gençler, yarın sabah saat 11.00’da A takım kafilesiyle birlikte özel uçakla Antalya’ya hareket edecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ