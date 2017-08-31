Kulüp tarihinde ilk kez U21 Süper Ligi’nde yer alan Yeni Malatyaspor alt yapısı, tıpkı TFF 1. Lig’de 2016- 2017 sezonuna damga vurduğu gibi bu sezon da saha sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Alt yapı tesisleşmesi konusunda Türkiye’nin tartışmasız en yetersiz kulüplerinden biri olmasına karşın şu an U21 Süper Ligi’nde lider olan Yeni Malatyaspor U21 takımı genç oyuncularının özverileriyle inanılmaz işlere imza atıyor.

“İÇİMİZDE EGOLU KİBİRLİ ANTRENÖR YOK”

Takımlarındaki bu başarının sırrını, özveri, hırs ve arkadaşlığa bağlayan alt yapıdan sorumlu antrenör Murat Uçkun, “2 yıldır özellikle öne çıkan bir süreç var. Tabi bunun öncesinde şimdiki gençlere geçtiğimiz yıllarda verdiğimiz eğitimler var. Bugün U21 takımında oynayan birçok oyuncumuz kimi 7 kimi 5 yıldır bizimle. Tabi hiçbir zaman gençlerimiz saha ve tesis şartlarını mazeret görmedi. Diğer takımların tesislerini görüp, demoralize olmadı aksine daha da hırslandılar. Dışarıdan aldığımız birkaç oyuncu ile alttan gelenler arasında ciddi bir arkadaşlık kuruldu. Yine içimizde egolu, kibirli hoca yok. Herkes bilgisi ve geçmişi doğrultusunda her kategoride oyunculara inanılmaz bir pozitif yaklaşım gösteriyor. Tüm bunlar çocuklarda özveri, hırs ve arkadaşlık duygularını tavan yaptırdı.” Şeklinde konuştu.

“SÜPER LİG’DE DEVLERLE ÇARPIŞIYORUZ”

Geçtiğimiz yıl şampiyonluğu kıl payı kaçırdıklarını anımsatan Murat Uçkun, çıkışlarını bu sezon da sürdürdüklerini belirterek, “Bütün gençlere bulunduğumuz yerde devlerle çarpıştığımızı sık sık hatırlatıyorum. Sezon başı herkes bizi acemi görüyordu ama şimdi lideriz ve büyük takılar bile bize daha iyi motive olacak. Burada kalmak kolay değil. Şampiyon olalım gibi bir takıntımız yok ama gittiği yere kadar götürelim istiyoruz. Alt yapı olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. İnşallah geçen sene olduğu gibi bu sene Süper Lig’de de Malatya’yı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Biz imkânlarımız ölçüsünde alt yapı eğitimine büyük önem veriyoruz. Çocuklarımıza futbolculukla birlikte, sosyal hayatta nasıl olmaları gerektiği konusunda eğitimler veriyoruz. ‘Futbol sadece yetenek değildir, futbol okumaktır, futbol insani anlamdaki değerler bütünüdür ve futbol dostluk’ felsefesiyle çocuklarımıza yaklaşıyoruz. Şimdi sentetik sahamıza kavuşacağız. Belki A takım yukarıya geçerse biz aşağıyı kullanacağız. Sorumlu yöneticimiz Mehmet Maden süreci ciddi bir şekilde takip ediyor. Şartlar düzelirse inşallah özlenen alt yapı yakındır.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ