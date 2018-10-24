Üç havuz çeşmesi hizmete girdi

Battalgazi belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Yaşar Karataş ve bazı birim müdürleri ile birlikte Orduzu Mahallesi Köşebaşı mevkiinde bulunan Üç Havuz Çeşmesi alanında yapılan düzenlemeleri yerinde inceledi. Metruk halde bulunan alan Battalgazi Belediyesi tarafından yeniden düzenlenirken, alan madde bağımlılarının mekanı olmaktan kurtarıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Orduzu Mahallesi’nde Battalgazi Belediyesi tarafından başta Orduzu Galip Demirel çınar park olmak üzere önemli hizmetler yaptıklarını belirterek, “3 havuz diye adlandırılan ve çınarda olduğu gibi metruk halde terk edilmiş uyuşturucu bağımlılarının mekanı durumuna gelen bu 3 havuzun bulunduğu kaynak suda kaybolmaya yüz tutmuştu. Belediyemizin Park Bahçeler Müdürlüğü’nün yapmış olduğu çalışmada buranın gün yüzüne çıkarılması ve suyun tekrar mecrasına dönük akarına getirilmesi ve vatandaşımızın hizmetine sunulması önemli bir hizmettir. Diğer taraftan 3 havuzun çevre düzenlemesi ile birlikte buraya mütenasip bir güzellikte kilit taşları, oturma grupları, suyun akarı ile ilgili havuzların düzenlemiş olması, buradaki halkımızın da buraya gelip su ihtiyaçlarını karşılaması ve zaman zaman piknik ihtiyaçlarını karşılaması gerçekleşecektir. Burası yumak olarak ifade ediliyordu. Yün yıkamadan dolayı. İnşallah bundan sonrada vatandaşımız gerek o tür ihtiyaçlarını düzenlemiş mekanda gidereceklerdir diye düşünüyorum. 3 Havuzun düzenlenmesi de buradaki vatandaşlarımıza ve yararlanacak insanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Dikkat ederseniz çeşmelerimiz ve havuzumuz 3 ayrı havuzdan oluşuyor. Ve taş oymalı havuzlarla birbirlerine geçmeli şekilde ifade edilmiş. Bir taşı da götürmüşler. 2 taşı da biz bulduk muhafaza ettik. Götürülen taşı da bulduğumuz zaman yerine monte edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Bataklıktan kurtulduk"

Orduzu Mahalle sakinlerinden İlyas Akçebe ise, “Orduzu Köşebaşı mahallesi 3 havuz mevkisindeyiz. Burası Köşebaşı’na dahil halka açık ve güzel bir çeşme. Burası zamanında 3 gözlü olarak akardı. Taşın birisi çalındı. Bataklık halindeydi burası. Komşular olarak Battalgazi Belediyesi Başkanımız Selahattin Gürkan'a müracaat ettik ve durumunu anlattık, anında ekip geldi ve bu bataklığı güzel bir duruma getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çınar’dan Battalgazi sınırına kadar bütün pınarların zamanla hayata geçirilip ve bu şekilde düzenlenmesini istiyoruz” diye konuştu.

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