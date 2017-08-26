İlk iki haftada 4 puan toplayarak sezona iyi bir başlangıç yapan sarı kırmızılı gençler 1 puanda olan rakiplerini yenerek, üst sıralara tırmanmak istiyor. Yeni Malatyaspor U21 takımında Antalya maçı öncesi sakat ya da eksik oyuncu bulunmazken, Burak Kavlak, Ferhat Canlı, Abdulsamet Damlu, Furakn Pekşen gibi A takım oyuncularının görev alması bekleniyor. Orduzu Pınarbaşı’nda bugün saat 16.30’da oynanacak Yeni Malatayaspor – Antalyaspor karşılaşmasını Bingöl Bölgesi’nden Taner Kaya’nın yöneteceği açıklanırken, hakemin yardımcılıklarını Erkan Akbak, Pelda Tekin yapacak.

HABER MERKEZİ