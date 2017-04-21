Yeni Malatyaspor U21 takımında belirlenen şampiyonluk hedefi, dün oynanan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor – Balıkesirspor maçının ardından daha da iddialı duruma geldi. Lider Gaziantep Bş. Belediyespor’un Balıkesirspor’a 1 – 0 yenilmesiyle liderlik koltuğuna 54 puanla ortak olan sarı kırmızılı gençler, kalan 6 haftada fire vermeden şampiyonluk için mücadele edecek.

7 haftadır kaybetmeyen U21 takımının bu başarısına Yeni Malatyaspor yönetimi de kayıtsız kalmadı. Kişi başı 400’er liralık prim dağıtan yönetim, genç oyuncuların şampiyon olması halinde ekstra ödemelerde bulunacak. U21 Ligi’nde şampiyon olunması halinde Malatya futbol tarihine geçecek alt yapı oyuncuları ve teknik heyeti hafta sonu oynayacağı Giresunspor maçı için bugün karayoluyla Giresun’a gidecek.

FATİH AVCI