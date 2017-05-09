U21 1. Ligi’nde Yeni Malatyaspor 32. Hafta maçında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Aytaç Durak Tesisleri’nde saat 15.00’te başlayan maçı Yakup Özhan, Ahmet Deveci, İhsan Güler hakem üçlüsü yönetti.

FURKAN YİĞİT PES ETMEDİ!

Şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Malatyaspor U21 takımı Bolu’nun dün kazandığı maçtan dolayı liderlik yarışını devam ettirmek için mutlak kazanmak zorunda olduğu maça tam kadro çıktı. Karşılaşmanın 44. Dakikasında Furkan Yiğit’in golüyle 1 – 0 öne geçen sarı kırmızılılar ikinci yarıya avantajlı başladı. Maçın ikinci yarısında 60. dakikada ev sahibi takım beraberlik sayısını bulurken, Yeni Malatyaspor galibiyet için baskısını son dakikalara kadar artırdı. Son günlerin formda golcüsü Furkan Yiğit, 90.dakikada bir kez daha sahneye çıkarak durumu 2 – 1’e getiren golü kaydetti, takımına 3 puanı getirdi.

Bu galibiyetle puanını 62’ye çıkaran sarı kırmızılı gençler, 64 puanı lider Bolu’ya bir adım daha yaklaştı. Gaziantep Bş. Bld ve Ümraniye 59 puanda kalırken, Yeni Malatyaspor U21 takımı kendi sahasında ağırlayacağı Boluspor’u eli boş gönderdiğinde şampiyonluk için büyük avantaj yakalayacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ