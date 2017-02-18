Yeni Malatyaspor U21 takımı zirve yolunda 6 puan değerinde bir maça çıkacak. 35 puanla 5. Sırada yer alan sarı kırmızılı gençler, 40 puanlı lider Boluspor’u yakalamak için 39 puanlı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor engelini deplasmanda zor da olsa yenmek zorunda. Bu önemli maç için bugün karayoluyla Gaziantep’e gidecek temsilcimizde, sakat olan Furkan Pekşen ve kart cezalıları Fatih ile Eyüp forma giyemeyecek. Malatya’daki yapılan son çalışmada maçın taktii üzerinde duran alt yapıdan sorumlu antrenör Murat Uçkun, genç oyunculardan gol yollarında daha becerikli olmalarını istedi.

FATİH AVCI