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U21’in yüzü gülmüyor!

Yeni Malatyaspor U21 takımı kötü başladığı sezonda galibiyet hasretine bu hafta da son veremedi. Deplasmanda karşılaştığı M.Başakşehir’e 2 – 0 kaybederek kazanamama serisini 7 maça çıkaran genç kaplanlar, topladıkları 2 puanla son sırada yer aldı.

U21’in yüzü gülmüyor!

Yeni Malatyaspor U21 takımı kötü başladığı sezonda galibiyet hasretine bu hafta da son veremedi. Deplasmanda karşılaştığı M.Başakşehir’e 2 – 0 kaybederek kazanamama serisini 7 maça çıkaran genç kaplanlar, topladıkları 2 puanla son sırada yer aldı.

02 Ekim 2018 Salı 18:10
U21’in yüzü gülmüyor!

U21 Süper Lig’in 7. Haftasında İstanbul’da M.Başakşehir ile karşı karşıya gelen Y. Malatyaspor, sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Aldığı yenilgiyle galibiyet özlemini 7 maça çıkaran sarı-kırmızılılarda altyapı koordinatörü Levent Doğandemir yaptığı açıklamada, kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Altyapı olarak önümüzdeki sezon en üst kategori olarak U19’un yer alacağını anımsatan Doğandemir, “U21 kategorisinde bu sezon iddialı bir takım kurmadık. Daha çok ağırlığı U19’a veriyoruz. Çünkü seneye en üst kategori olarak U19 olacak, U21 kapanacak. Bizim altyapıya bakışımız tamamen yetiştirmeye yönelik, yarıştırma değil. İnşallah bu doğrultuda güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 2 puanla 18. Sırada yer alan Yeni Malatyaspor U21 takımı bu hafta sahasında Sivasspor ile karşılaşacak.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor
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