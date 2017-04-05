05 Nisan 2017 Çarşamba

U21'in gençleri Ümraniye’ye bileniyor!

U21 1. Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Malatyaspor U21 takımı hafta sonu deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu deplasmana 4 eksikle gidecek sarı kırmızılılarda galibiyetin dışında bir sonuç düşünülmüyor.

05 Nisan 2017 Çarşamba 11:39
U21'in gençleri Ümraniye’ye bileniyor!

  Hafta sonu sahasında karşılaştığı Elazığspor’u Furkan Yiğit ve Ömer Göldağı’nın golleriyle 2 – 0 mağlup eden Yeni Malatyaspor U21 takımının bu haftaki rakibi Ümraniyespor. İstanbul’da oynanacak zorlu müsabaka için Cuma günü bu şehre harekete edecek temsilcimizin başı eksiklerle dertte.

Ümraniye maçının hazırlıklarını Orduzu’da alt yapı tesislerinde sürdüren Yeni Malatyaspor U21 ekibinde kart cezalısı Abdulsamet Damlu, Ömer Güleç ve Hakan Bezci ile sakatlığı bulunan Furkan Pekşen forma giyemeyecek. Lider Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile arasında 1 puan bulunan sarı kırmızılı genç takım 7 haftadır mağlubiyet yüzü görmüyor. 

FATİH AVCI
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