U21’e Son Dakika Şoku!

Yeni Malatyaspor U21 takımında Beşiktaş maçı öncesi Abdulsamet Damlu şoku yaşanıyor. Antrenmanlarını profesyonel takımla yapan, maçlarını ise U21’le oynayan genç kaleci Perşembe günü yapılan A takım antrenmanında şok bir sakatlık yaşadı. Çalışma sırasında dizi esneyen Damlu’nun ilk kontrollere göre iç yan bağlarında zorlanmaya dayalı küçük çapta hasar oluştuğu, tedavi ve dinlenme süreleriyle beraber 21 günlük takımdan ayrı kalma zorunluluğunun doğduğu açıklandı.

KALEYİ CİHAT DEVRALACAK!

Yarınki zorlu Beşiktaş maçı öncesi kara haber Samet’e ve alt yapı hocalarına iletilirken, U21 de kaleyi Cihat’ın alacağı ifade edildi. Lider Beşiktaş karşısında Abdulsamet Damlu dışında eksik oyuncusu bulunmayan sarı kırmızılı gençlerde Burak Kavlak ve Berkan Durdu ise kart sınırında bulunuyor. Pazar günü saat 14.00’de oynanacak müsabakanın BJK TV’den naklen yayınlanacağı öğrenildi. Lig’de 43 puanla 8. Sırada bulunan Yeni Malatyaspor bu sezon deplasmanda 4 galibiyeti bulunurken, ev sahibi Beşiktaş ise sahasında sadece 1 kez mağlup oldu. Yeni Malatyaspor’un profesyonel takımı için Mersin’den devre arasında transfer edilen ismi Gökhan Akkan’da U21 ile maça çıkacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi