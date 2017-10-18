18 Ekim 2017 Çarşamba

U21’de yüzler gülüyor !

U21 Süper Lig’inde Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor’da, Cumartesi günü İnönü Stadı’nda oynanacak Trabzonspor U21 maçının hazırlıkları sürdürüyor. Geçen sezonki başarılı çıkışını devam ettirmeyi isteyen genç takımda, deplasmanda alınan 1 puan ve futbolcuların performansı teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

18 Ekim 2017 Çarşamba 11:24
U21’de yüzler gülüyor !

  Türkiye U21 Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe U21 takımıyla 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor’da, Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor. Ligin 9. haftasında Trabzonspor’u İnönü Stadı’nda konuk edecek Yeni Malatyaspor U21 takımı bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör Murat Uçkun nezaretinde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 5’e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Gruplar halinde dönüşümlü olarak kuvvet ve dar alanda çift kale maç yapan sarı-kırmızılılarda hafif sakatlığı bulunan Burak Kavlak takımdan ayrı çalıştı. Fenerbahçe U21 maçında dizine aldığı darbeyle sakatlanan Kavlak’ın Trabzonspor maçında forma giyeceği belirtildi. Kart cezalısı İsmail Baran dışında eksik bulunmayan sarı-kırmızılılarda tüm oyuncuların antrenmanlarda istekli ve hırslı olması teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

U21 Süper Lig’in 9. Haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor U21 – Trabzonspor U21 karşılaşması Cumartesi günü İnönü Stadı’nda saat 14.00’de başlayacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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