Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor U21 müsabakası Erdek 18 Eylül Stadı’nda oynandı. İpek Emiroğlu, Ceren Bensu Arslan, Melih Uslu, Kenan Yabalıoğlu hakem triosunun yönettiği maçın ilk yarısında ev sahibi takım penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan Yeni Malatyaspor U21 takımı 75. dakikada Furkan Savucu’nun güzel golüyle beraberliği yakaladı, skora denge geldi. 1-1



Kilidi içerideki bolu maçı çözecek

Şampiyonluk yolunda puanını 59’a yükselten Yeni Malatyaspor, liderlik yolunda çekişme halinde olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’un Elazığspor ile 2-2 berabere kaldığı haftada bu avantajı fırsata çeviremedi. Bir maç eksiğiyle 58 puanda olan Bolu’nun üstünde yer alan Yeni Malatyaspor U21 takımı pazartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda alt yapı sorumlusu Murat Uçkun, “İyi futbolla 2 puanı bıraktığımız için üzgünüz. Bolu ile kendi sahamızda oynamanın avantajını iyi değerlendireceğiz. Adana’dan alacağımız bir galibiyet bize şampiyonluk kapısını açacaktır” dedi.

İHA