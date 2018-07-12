U21’de heyecan başlıyor

Buna göre, U21 Ligi Süper Lig Grubu'nda sezon 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak ve ilk yarı 21, 22, 23 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak olan maçlar ile tamamlanacak. Grup'ta ikinci yarı 25, 26, 27 ve 28 Ocak 2019 tarihlerinde başlayacak ve lig etabı 24, 25 ve 26 Mayıs 2019 tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile sona erecek. 1.Lig Grubu'nda ise ilk devre maçları 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayıp, 21, 22, 23 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar ile sona erecek. Grup'ta ikinci yarı maçları 18, 19, 20 ve 21 Ocak 2019 tarihlerinde başlayacak ve lig etabı 17, 18 ve 19 Mayıs 2019 tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile bitecek. Lig sıralamasına göre gruplarını birinci sırada bitiren takımlar, tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan U21 Ligi Süper Kupa Müsabakası oynamaya hak kazanacak.