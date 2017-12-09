U21 Süper Lig’de mücadele eden U21 Yeni Malatyaspor bugün Göztepe ile karşılaşacak. İnönü Stadı’nda saat 11.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Alkan, yardımcıları Sercan Yaşar, Metin Ekren ve Muhammed Merhas Direk yönetecek.

U21 Türkiye Süper Ligi’nde karşılaştığı U21 Akhisarspor’u 2-0 yenerek kazanamama serisine son veren Yeni Malatyaspor, sahasında bugün konuk edeceği Göztepe maçında çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Ligde son galibiyetini 9. haftada sahasında Trabzonspor’u 3-2’lik skorla alan Sarı-Kırmızılılar, üç hafta üst üste ligin 10. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ne 4-0, 11. haftada evinde Başakşehir’e 2-1, ligin 12. haftasında ise deplasmanda Alanyaspor’a 2-0 mağlup olmuştu. 13. haftada ise sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan genç takım, 14. haftada Akhisarspor’u 2-0 yenerek 5 hafta sonra galibiyetle tanışmıştı.

BURAK KAVLAK A TAKIMDA!

Bu arada Sarı-Kırmızılılarda, genç oyuncu Burak Kavlak’ın A takım kadrosuna dahil edildiği öğrenildi. Uzun zamandır sakatlığı süren İkbal İpek’in sakatlığının düzelmesinin ardından altyapı takımıyla antrenmanlara başladı. Genç oyuncunun antrenman eksikliğinden dolayı Göztepe maçı kadrosuna dahil edilmediği belirtildi. Sakatlığı bulunan Mehmet Zencirkıran’nın fizik tedavisinin sürdüğü devre arasında takıma dahil olacağı ön görülürken, kart cezalısı Eyüp ve Emre’nin takıma dahil olduğu öğrenildi. Bu oyuncular teknik direktör Murat Uçkun’un şans vermesi halinde Göztepe maçında forma giyebileceği de ifade edildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ