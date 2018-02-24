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U21’DE EKSİKLER CAN SIKIYOR!

U21 Süper Lig’in 23. haftasında Karabükspor ile karşılaşacak U21 Yeni Malatyaspor, bugün gerçekleştireceği ter idmanının ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Bursaspor maçında kırmızı kart gören Emirhan Kayalar, Rıfat Can ve Furkan Pekşen’in kart cezalısı olması moralleri bozarken, teknik direktör Murat Uçkun’un bu isimlerin yokluğunda alternatif oyunculara şans vereceği öğrenildi.

U21’DE EKSİKLER CAN SIKIYOR!

U21 Süper Lig’in 23. haftasında Karabükspor ile karşılaşacak U21 Yeni Malatyaspor, bugün gerçekleştireceği ter idmanının ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Bursaspor maçında kırmızı kart gören Emirhan Kayalar, Rıfat Can ve Furkan Pekşen’in kart cezalısı olması moralleri bozarken, teknik direktör Murat Uçkun’un bu isimlerin yokluğunda alternatif oyunculara şans vereceği öğrenildi.

busabahh
busabahh
24 Şubat 2018 Cumartesi 12:35
U21’DE EKSİKLER CAN SIKIYOR!

U21 Yeni Malatyaspor, yarın saat 12.00’de Nurettin Soykan Tesisleri’nde karşılaşacağı Karabükspor maçı hazırlıklarını bugün tamamlayarak kampa girecek. Sakat ve kart cezalısı oyuncuların artmasıyla kadroda alternatif oyunculara şans vermesi beklenen U21 Yeni Malatyaspor teknik sorumlusu Murat Uçkun, “Kim oynarsa oynasın futbolcularımızın en iyisini sahaya yansıtacağını düşünüyoruz.” dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesi değerlendirmelerde bulunan Murat Uçkun, “Geçen hafta Bursa’da istemediğimiz bir yol kazası yaptık. Oyuncularımız iyi top oynamasına rağmen sahadan puansız ayrıldılar. Aldığımız sonucu sadece hakemlere de bağlamak istemiyoruz. Sakat ve cezalı oyuncu sayımız arttı. Rıfatcan, Furkan, Emirhan kart cezalısı, iki oyuncumuza ağır cezalar verildi.  İtiraz dilekçemizi verdik. İnşallah cezalarda indirime gidilmesini bekliyoruz. Diyar Uygur’un hafif sakatlığı bulunuyor. Maç saatine kadar durumu netlik kazanacaktır. Bunlar dışında kalan oyuncu grubumuza da güveniyoruz. Sezon başında iyi bir ekip oluşturuldu. Kim oynarsa oynasın futbolcularımızın en iyisini sahaya yansıtacağını düşünüyoruz. Yarın karşılaşacağımız Karabükspor maçında iyi futbolla sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Bu vesileyle bütün Malatyalıları kendi sahamızda oynayacağımız maçı izlemeye davet ediyoruz.” diye konuştu.

“GELECEĞİN TEMELİNİ ATTIK”

Alt kategorilerle ilgili ise Uçkun,“Alt kategorilerde kötü bir haftayı geride bıraktık. U14 ve U15 rakipleriyle berabere kaldı. U16-U17 ve U19 mağlup oldu. Neticede Bursaspor uzunca süredir üst liglerde mücadele eden bir takım. Alt kategorileri belirli bir aşamaya gelmiş durumda. Bizlerde geleceğin temelini attık. Yavaş yavaş ektiğimiz tohumlar filiz vermeye başlıyor. İnşallah Yeni Malatyaspor altyapısı ileriki yıllarda daha da iyi seviyelere gelecektir. Alt sıraları doldurarak yukarılara çıkıyoruz. Bölgemizdeki yetenekli çocukları Malatya futboluna kazandırmak için çaba gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
U21 Süper LigKarabüksporU21 Yeni Malatyaspor
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