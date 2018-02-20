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U21’de Bursaspor isyanı

U21 Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Kasımpaşa’yı 1-0 yenerek moral bulan Yeni Malatyaspor, bu hafta deplasmanda karşılaştı Bursaspor’a farklı mağlup oldu. Geride kalan 5 haftada kalesinde 3 gol gören sarı-kırmızılılar, Bursa’da oynadığı maçta rakibine 4-1 yenildi. Hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıkları için üzgün olduklarını belirten U21 Yeni Malatyaspor teknik sorumlusu Murat Uçkun, maçın hakeminin ve ev sahibi takımın yedek kulübesinin skora etki ettiğini söyledi.

U21’de Bursaspor isyanı

U21 Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Kasımpaşa’yı 1-0 yenerek moral bulan Yeni Malatyaspor, bu hafta deplasmanda karşılaştı Bursaspor’a farklı mağlup oldu. Geride kalan 5 haftada kalesinde 3 gol gören sarı-kırmızılılar, Bursa’da oynadığı maçta rakibine 4-1 yenildi. Hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıkları için üzgün olduklarını belirten U21 Yeni Malatyaspor teknik sorumlusu Murat Uçkun, maçın hakeminin ve ev sahibi takımın yedek kulübesinin skora etki ettiğini söyledi.

busabahmalatya
busabahmalatya
20 Şubat 2018 Salı 13:31
U21’de Bursaspor isyanı

Türkiye 21 Süper Ligi’nin 22. haftasında deplasmanda Bursaspor’a 4-1 gibi farklı bir skorla yenilen Yeni Malatyaspor’da üzüntü hakim. Ligde geçen hafta aldığı Kasımpaşa galibiyetinin ardından bu hafta 4-1 mağlup olunması sarı kırmızılı takımda moralleri bozarken, altyapı sorumlusu Murat Uçkun yaptığı açıklamada bu sonucu hak etmediklerini söyledi.

“KARABÜK MAÇIYLA TELAFİ EDECEĞİZ”

Maç genelinde iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve yenilgiyi hak etmediklerini kaydeden Uçkun, “Belki maçı izlemeyenler için söylediğim bu sözler inandırıcı gelmeyecek. Ama gerçekten biz Bursaspor karşısında çok iyi oynadık ve iyi mücadele ettik. Keşke maçı seyretme imkanınız olsa ve Bursa’da yaşanan skandalı herkes görseydi. Orada hem maçın hakemi, hem de Bursaspor takımı futbolun dışına çıkarak her yolu denediler. Sporcularım maçı yakalıyor, hakem uydurma bir kararla alttan tırpanlıyor. Sporcularım maçı yakalıyor, devreye hakem giriyor. Şimdi konuşmayalım da nereye kadar, alt yapı eğitimi bu şekilde mi verilir. Sahada hakem bu şekilde olursa, kenarda Bursa kulübesi her şeyi yaparsa biz nasıl futbolcu yetiştireceğiz. Yani her şey galip gelip puan tablosuna 3 puan yazdırmak mı. Bursa bu şekilde mi geleceğini kurtaracak. Açıkçası ben üzüldüm, hem de çok üzüldüm. Sahada futbol oynamaya çalışan bir Malatya ama buna müsaade etmeyen dış etkenler. Ve sonra bunun adı 4-1 mağlubiyet oluyor. Umarım haftaya oynayacağımız Karabük maçıyla bu yenilgiyi telafi eder ve bozulan moralimizi tamir ederiz.” ifadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 20.02.2018 17:23
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