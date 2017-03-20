Uçkun bu hafta deplasmanda oynanacak olan U21Manisaspor maçı kadrosuna sakatlıklarından dolayı 3 oyuncunun dahil edilmediğini söyleyerek, “Eray Baba, Furkan Pekşen, Fatih Gürden kardeşlerimiz bu hafta sakatlıklarından dolayı Manisaspor kadrosunda yer alamayacaklar. Sezonun başında takımımız çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Haftalar ilerledikçe, kardeşlerimizin performansı aynı şekilde devam ettiği için puan sıralamasında kendimizi üst sıralarda bulduk” dedi.

ZOR BİR MÜSABAKA OLACAK

Manisaspor deplasmanının zor bir müsabaka olacağını vurgulayan Uçkun, “Ligin ilk yarısında devre arasına yaklaştıkça liderle aramızda 1-2 puanlık bir fark vardı. Ama ligin ikinci yarısı başladıktan sonra alttan gelen takımların da seri galibiyetler alması aramızdaki puan farkını 6-7 puana kadar çıkardı. Son haftalarda aldığımız galibiyetlerle tekrar liderle aramızdaki puan farkını 2 puana tekrar düşürmeyi başardık. Bu hafta Manisa deplasmanına gideceğiz oynayacağımız maçta zor bir müsabaka olacak” diye konuştu.

ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ…

Ligde her takımın birbirini yenebilecek düzeyde olduğuna dile getiren Murat Uçkun, Yeni Malatyaspor ile karşılaşan her takımın galip gelmek istediğini ifade ederek “Yeni Malatyaspor, karşısına çıkan takımlar galip gelmek, gol atmak için tüm gücünü kullanıyor. Eksiklerimizin olmasına rağmen futbolcu kardeşlerimin ellerinden geleni yapacaklarına ve galip geleceğimize inanıyorum. Bu takımı ligde şampiyon yapabilmek için tüm gayreti göstereceğiz. Ligin son maçına kadar bu yarışın içinde olmak için çaba göstereceğiz. Bu konuda bize destek veren kulüp başkanımıza ve yönetimimizi, basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Kaderimizde varsa bunu kimse engelleyemez” diyerek sözlerini tamamladı.

FATİH AVCI