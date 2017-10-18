Dereağzı Tesisleri’nde oynanan ve Sezer Polat’ın yönettiği karşılaşmada konuk takım Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımının golünü 30. dakikada penaltıdan kaleci Abdulsamed Damlu kaydetti. Ev sahibi Fenerbahçe’nin golünü ise 45. dakikada penaltıdan Yasin Demirci attı.

Rakibi karşısına Abdulsamed, Emre Akbece, Eyyüp, Mehmet Zencirkıran, Diyar Uygur, Fatih Gülden, Berkan Durdu, Burak Kavlak, Furkan Yiğit, Furkan Pekşen ve Ferhat Canlı on biriyle çıkan Malatya temsilcisi aldığı bu galibiyetle puanını 14’e yükseltti.

“Yeni Malatyaspor’un geleceği aydınlık”

Evkur Yeni Malatyaspor Alt Yapı Sorumlusu Murat Uçkun maç sonrası yaptığı açıklamada, “Oyuncu grubumuz bu sene ilk kez mücadele ettiği bu kategoride başarılı sonuçlara imza atıyor. Tabi yarışmacılıktan ziyade yetiştirici şekilde oyuncularımıza yaklaştığımız için skorlar çok da önem taşımıyor. Bugün Türkiye’nin sayılı alt yapılarından biri olan Fenerbahçe ile deplasmanda beraber kalmak elbette ki önemli, ancak bundan daha önemlisi sahada sergilediğimiz oyun. Bu beni ziyadesiyle mutlu etti. Herkes şuna gönül rahatlığıyla inansın, Yeni Malatyaspor’un geleceği aydınlık” diye konuştu.

İHA