Teknik Direktör Murat Uçkun nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Antrenman öncesi moral motivasyon açısından bir toplantı yapan Uçkun’un, Gençlerbirliği karşısında 4-0 mağlup olmalarının iş kazası olarak görülmesi gerektiğini, Başakşehir maçıyla ise tekrar yükselişe geçeceklerini futbolculara anlattığı öğrenildi. Daha sonra ısınma koşularıyla başlayan idman topla koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda kontrol pas oyunu oynayan Yeni Malatyasporlu gençler, son bölümde ise iki farklı sahada çift kale maç yaptı.

MAÇ İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİTMEDİ

U21 takımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, Gençlerbirliği karşısında hiç ummadıkları skorla mağlup olduklarını söyledi. Sakat ve cezalı oyuncularının yokluğunda oyuncuların sahada istediklerini tam anlamıyla gerçekleştiremediklerini kaydeden Levent Doğandemir, Başakşehir maçıyla tekrar yükselişe geçeceklerini aktardı. Doğandemir, takımla ilgili şunları söyledi:

“Gençlerbirliği karşısında hiç istemediğimiz skorla mağlup olduk. Oyuncularımız yine sahaya kazanmak için çıktılar ama özellikle ikinci yarıda maç istediğimiz gibi gitmedi. 1-0’dan sonra rakibe çok açık vermeye başladık. Artık bu maç geride kaldı ve Başakşehir maçı hazırlıkları başladı. Eksik oyuncular aramıza döndüler. Ferhat Canlı’nın kart cezası vardı bu hafta bitti. Diyar Uygur’un sakatlı geçti takımla beraber antrenmanlara katılmaya başladı. Mehmet Zencirkıran’nın sağ ayak çapraz bağlarında yırtılma var. Bu oyuncumuz hafta sonu doktor kontrolünde ameliyat olacak ve birkaç hafta aramızda olamayacak”

BU SEZON RAKİPLERİMİZ DÖRT BÜYÜKLER

Altyapı da yükselen başarı grafiğini hakkında ise Levent Doğandemir, “Geçen senelerde Malatya’da şöyle bir söylenti vardı; sadece alt liglerde mücadele eden yalnızca U21 takımı başarılı, diğer gruplarda mücadele eden takımlar kötü. Bu sene özellikle U14-U15 ve U16 takımlarımız oldukça iyi seviyelerdeler. U16 takımımız kendi liginde üst sıralara doğru çıkış yaparak toparlanmak üzereler. Takımlarımız bu sene üst düzey takımlarla mücadele ediyor. Bu hafta U17 takımımız deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek galip geldi. U19 rakibiyle kafa kafaya oynadı ama 4-3 mağlup oldu. U14-U15 takımımız Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile berabere kaldılar, son dakikalarda kalemizde gol görüp mağlup olduk. Geçen sezon rakiplerimiz Hatay, Şanlıurfa Kahramanmaraş gibi takımlardı. Bu sezon rakiplerimiz dört büyükler, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Rize ve Giresun gibi takımlar. Hiçbir kategoride şuana kadar ezilmedik. Bunun üzerine çocuklarımız iyi, seyir zevki yüksek futbol oynuyor. Şu ana kadar altyapı takımlarımızda iyi sayabileceğimiz bir başarı grafiği yakaladık.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ