U21 1. Ligi’nde bu sezon ikinci kez mücadele etmesine karşın büyük bir başarı göstererek, sezon başından beri şampiyonluk potasının içinde yer alan Yeni Malatyaspor U21 takımı taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmaya devam ediyor.

“ŞAMPİYONLUK GELİRSE HAYATLARI DEĞİŞİR”

Sarı kırmızılı kulüpte alt yapıdan sorumlu yönetici olan Mehmet Maden, genç oyuncuların başarısına dikkat çekerek, gönüllerinden geçenin çifte şampiyonluk olduğunu söyledi. 25 haftada 47 puan toplayarak, lider Boluspor’u 1 puanla geriden takip eden U21 takımının özverili bir şekilde çalıştığını aktaran Maden, “Yeni Malatyaspor A takımımız şehrimizin nasıl ki yüzünü güldürüyorsa, bu genç kardeşlerimiz de bizim yüzümü güldürüyor. Fiziksel olarak zor şartlarda bu mücadeleyi vermeleri başarılarını daha da anlamlı kılıyor. Malatya spor alt yapısının son 20 yılda doğru düzgün alt yapı yatırımı yok maalesef. Birden de bu işler olmuyor. Ancak Malatyalı gençlerin böyle başarılarla adını duyurması bizim de tesisleşme adına işimizi kolaylaştırıyor. Bakın Malatya’da bu potansiyel var diyoruz. Eğer U21 takımımız bu sezon şampiyon olursa 160 bin lira civarında bir ödül alacak. Biz bu paranın tamamını yine alt yapımıza harcamayı düşünüyoruz. Şu an liderin 1 puan gerisindeler. Ve liderle iç sahada oynayacaklar. Neden olmasın diyoruz. Bizim gönlümüzden geçen, sezon sonunda çifte şampiyonluk birden yaşamak. Artık son 9 hafta gençlerimiz bu işi buraya kadar getirdi. Şampiyonluğu kaçırırlarsa onlara kızamayız ama gidebildikleri yere kadar şampiyonluk iddialarını sürdürdükleri yere kadar götürsünler istiyoruz. Çünkü böyle bir başarı gelirse hem kendi hayatları değişir, hem de alt yapıya bakış açısını değiştirebilirler.” İfadelerini kullandı.

FATİH AVCI