26 Nisan 2017 Çarşamba

Malatya’ya şehit ateşi düştü

U21 takımına iyi haber!

Yeni Malatyaspor U21 takımında Göztepe ile oynanacak maçın hazırlıkları sürüyor. 3 eksikle çalışan sarı kırmızılı gençlerde kaleci Abdulsamet Damlu’nun cezasının bir maçla sınırlı kalması teknik heyeti memnun etti.

26 Nisan 2017 Çarşamba 11:23
U21 takımına iyi haber!

U21 1. Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Malatyaspor U21 takımına PFDK’dan iyi haber geldi. Sarı kırmızılı takımın genç kalecisi Abdulsamet Damlu Eskişehirspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maç cezaya çarptırıldı. Giresun maçında forma giyemeyen Abdulsamet cezasını çekerken, 18 yaşındaki oyuncunun bu haftaki Göztepe maçında sahada olacağı öğrenildi. PFDK’nın Abdulsamet Damlu’ya ilişkin kararı şu şekilde; “Yeni Malatyaspor Kulübü sporcusu Abdulsamed Damlu'nun, 18.04.2017 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor - Eskişehirspor U21 Ligi müsabakasında, rakibine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 Resmi Müsabakadan Men Cezası ile cezalandırılmasına” karar verilmiştir. Bu arada cumartesi günü Orduzu’da Göztepe’yi ağırlayacak Yeni Malatyaspor alt yapısında sakatlıkları bulunan Eray, Hakan ve Ufuk Ulutaş yapılan son antrenmana çıkmazken, diğer takım tam sahada çalışarak, şut ve gol vuruşu gerçekleştirdi. 

FATİH AVCI
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