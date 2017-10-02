U21 Süper Liginin 7. Haftasında sahasında A.Konyaspor U21 takımıyla karşılaşan E. Y. Malatyaspor U21 takımı sahadan 3-2 galip ayrıldı.
01 Ekim 2017 Pazar 15:17
İnönü Stadı’da oynanan ve Ömer Faruk Güktekin’in yönettiği karşılaşmada ev sahibi takım E.Y. Malatyaspor U21 takımının gollerini 55. Dakikada Ferhat, 70. dakikada Burak Kavlak ve 88’de Furkan Yiğit kaydetti. Rakibi karşısına Abdulsamed, Diyar, Eyyüp, Mehmet, İsmail, Fatih, Emre, Burak, Furkan Yiğit, Furkan Pekşen ve Ferhat Canlı on biriyle çıkan Malatya temsilcisi aldığı bu galibiyetle puanını 13 yükseltti. E.Y. Malatyaspor Alt Yapı Koordinatörü Levent Doğandemir maç sonrası yaptığı açıklamada, “Bu sene ilk kez mücadele ettiğimiz Süper lig kategorisinde iyi sonuçlara imza atıyoruz. Kolay değil tabi dev bütçeli takımların alt yapılarıyla mücadele ediyoruz. Tabi daha öncede söyledim, biz yarışmacılıktan ziyade yetiştirici gözle oyuncularımıza yaklaştığımız için skorlar önem taşımıyor. Antrenörlerimizi ve futbolcularımızı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Umarım sezon sonun kadar bu tablomuz bu şekilde devam eder” dedi.
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