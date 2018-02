 U21 Süper Ligi: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 

Evkur Yeni Malatyaspor sahaya Abdulsamed Damlu, Emirhan Kayalar, Eyüp Uçar, Diyar Uykur, Burak Kavlak, İsmail Baan Karakoç, Rıfat Can Aslan, Hüseyin Ekici, Berkan Durdu, Furkan Pekşen ve Ertuğrul Karakayiş on biriyle çıktı. Konuk takım Kasımapaşa ise Murat Can Yıldız, Enes Şen, Emre Aydın, Taha Batuhan Güleryüz, Eser Berk Ulaş, Emirhan Nevzat Aydın, Buğracan Kırmızıtaş, Ali Akkuş, Ali Göçmen, Gürkan Şentürk ve Murat Çolak ile mücadeleye başladı.

Müsabakanın henüz başında dakikalar 3’ü gösterirken kaleci Abdulsamed Damlu’nun uzun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Berkan Durdu topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabakada iki takımda kalan bölümde bir çok net gol fırsatını değerlendiremeyince 90 dakika 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.



“U21 takımımız her geçen gün iyiye gidiyor”

Maç sonrası açıklamada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, alt yapının her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti. Gündüz, “U21 takımımız her geçen gün iyiye gidiyor. Mehmet Maden başkanımızın verdiği emekler neticesinde altyapımız güçlenmeye başladı. Keşfettikleri genç oyuncuları Malatya futboluna kazandırdıkları için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.



“Altyapı üzerinde 2 senedir yoğun uğraşlar veriyoruz”

Alt Yapı Sorumlusu Mehmet Maden ise alt yapının daha iyi seviyelere geleceğine inandıklarını belirterek, “Altyapı üzerinde 2 senedir yoğun uğraşlar veriyoruz. Hocalarımız ile beraber altyapımızı daha iyi seviyelere getireceğimize inanıyorum. Ufak tefek eksiklerimizi tamamlayarak Malatya’ya yakışır bir altyapı tesisi hazırlamak istiyoruz. Hedefimiz yeni bir yeşil saha daha kazandırmak. İnşallah bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz” diye konuştu.



“Oyuncularımız Kasımpaşa karşısında iyi bir mücadele ortaya koydular”

Alt Yapı 1. hocası Murat Uçkun ise Kasımpaşa karşısında iyi futbol oynadıklarını söyleyerek, "Futbolda her zaman iyi oynayıp kazanmıyorsunuz. Bazen iyi oynayıp kayıp ettiğimiz müsabakalar oldu. Oyuncularımız Kasımpaşa karşısında iyi bir mücadele ortaya koydular. Neticesinde kazandık. Bir hafta aranın ardında kandığımız için mutluyuz. Oyuncu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki haftalarda oynayacağımız müsabakalarda yine aynı şekilde iyi oyunla puan kazanmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.