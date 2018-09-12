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U21 sakatlar kervanına döndü!

Bu sezon henüz galibiyetle tanışmayan Yeni Malatyaspor U21 takımının başı şansızlıklardan kurtulmuyor. A takımın kiraladığı ve kadrosuna kattığı gençlerden mahrum kalan U21 takımında Beşiktaş maçı öncesi sakatlanan Berkan, İkbal ve Mehmet Zencirkıran’dan kötü haber geldi.

U21 sakatlar kervanına döndü!

Bu sezon henüz galibiyetle tanışmayan Yeni Malatyaspor U21 takımının başı şansızlıklardan kurtulmuyor. A takımın kiraladığı ve kadrosuna kattığı gençlerden mahrum kalan U21 takımında Beşiktaş maçı öncesi sakatlanan Berkan, İkbal ve Mehmet Zencirkıran’dan kötü haber geldi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:21
U21 sakatlar kervanına döndü!

Hafta sonu deplasmanda Beşiktaş U21 ekibiyle karşılaşacak Yeni Malatyaspor U21 takımı kadro kurmakta zorluk çekiyor. Oynadığı ilk 4 müsabakada galibiyetle tanışamayan sarı kırmızılı takımda genç oyuncuların başka takımlara kiralanması ve A takıma gönderilen oyunculara bir de şansız sakatlıklar eklenince kadrodaki oyuncu sayısı 14’e düştü.

“BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM GEÇİRİYORUZ”

İstanbul deplasmanında oynayacağı zorlu müsabakanın hazırlıklarını sürdüren U21 takımı günü saat 14.30’da salonda başlayıp, sonrasında antrenman sahasında yaptığı çalışmayla tamamladı. İdmana A takım antrenmanında sakatlanan Berkan Durdu ve Muhammed İkbal katılmadı. Daha önce dizinden çapraz bağ ameliyatı olan Mehmet Zencirkıran’da eklem bölgesindeki esnemeden dolayı antrenmana çıkmadı. Beşiktaş maçına elindeki az sayıdaki oyuncuyla hazırlanan U21 takımında teknik sorumlu Murat Uçkun, hazırlıklarını Cuma günü tamamlayacaklarını belirterek, “Bu sezon özellikle U21 ve U19’da ciddi bir dönüşüm içine girdik. Statünün gelecek yıl değişecek olmasından dolayı ağırlımızı diğer kategorilere verdik. Tabi il dışına ve A takıma gönderdiğimiz oyuncuların sayısı bir hayli fazla. Bu bizi mutlu ediyor çünkü bu amaçla çalışıyoruz zaten. Onun dışında küme düşme koşulunun getirildiği liglerimiz var. Bunlar bizim için öncelikli. U21 Ligi son sezonunu oynayacak. Bu sezon eldeki kadromuzla yine önce A takım ve gençlerin profesyonelleşmesi olmak koşuluyla mücadelemiz devam edecek.” Şeklinde konuştu. busabahmalatya.com

FATİH AVCI

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Yeni Malatyaspor
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