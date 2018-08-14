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U21 puanla başladı

U21 Süper Lig’in 1. haftasında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor U21 takımında kaçan 3 puanın üzüntüsü yaşanıyor.

U21 puanla başladı

U21 Süper Lig’in 1. haftasında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor U21 takımında kaçan 3 puanın üzüntüsü yaşanıyor.

14 Ağustos 2018 Salı 11:14
U21 puanla başladı

Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu söyledi. Sezonun ilk maçında deplasmandan 1 puanla döndüklerini hatırlatan Doğandemir, “U21 Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldık ve sahadan 1 puanla ayrıldık. Tabi Yeni Malatyaspor olarak kaçan 3 puana üzülüyoruz. Takım olarak çok iyi mücadele ettik ve birçok net pozisyonumuz vardı. Bu fırsatları değerlendirmiş olsak galip gelebilirdik. Tabi sezonun ilk maçında deplasmandan puan çıkarmak da önemli. Netice itibariyle geçen sezonki kadromuz büyük ölçüde değişti. Aramıza yeni katılan isimler oldu. Buna rağmen sahada oldukça uyumlu bir takım vardı. İnşallah ilerleyen haftalarda daha iyi duruma geleceğiz. 1 günlük iznin ardından sahamızda oynayacağımız Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah Fenerbahçe’yi buradan eli boş göndereceğiz” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
U21 Süper LigGöztepeYeni Malatyaspor
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