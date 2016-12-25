25 Aralık 2016 Pazar

U21 mağlubiyetle kapattı!

Yeni Malatyaspor U21 takımı, ligin 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Boluspor’a 1-0 mağlup oldu.

25 Aralık 2016 Pazar 18:14
U21 mağlubiyetle kapattı!

Yeni Malatyaspor U21 takımı, ilk yarının son maçında Boluspor U21 takımı ile Bolu’da karşılaştı. Müsabakayı Oğuzhan Erdoğan, Fahrettin Eryılmaz, Oğuzhan Yılmaz hakem triosu yönetti. Saat 12.00’de başlayan maç, her iki takımın da kontrollü oyunu seçmesiyle klasik orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Müsabakanın 23. dakikasında gelişen bir kontra atakta ev sahibi takım Emre Adiloğlu’nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

DOĞANDEMİR: İLK YARI BİZİM İÇİN GÜZEL GEÇTİ

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Boluspor, Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti. 1 - 0 mağlup olan Yeni Malatyaspor puanını ligin ilk yarınsı 31 puanla 4.sırada tamamladı. Alt yapı koordinatörü Levent Doğandemir, zor ve önemli bir deplasmandan elleri boş döndükleri için üzgün olduklarını söyledi. Doğandemir, “Bugün maçtan ve sonuçtan ziyade her iki takımın maç öncesi ortaya koyduğu futbol önemliydi. İki takımı da kutluyorum. Tabi Yeni Malatyaspor olarak bu sezon ortaya inanılmaz bir mücadele koyduk. Beni mutlu eden taraf alt yapımız artık futbol çıkarıyor ve yetenekler kaybolmuyor. Burada emeği geçen başta kulüp başkanımız olmak üzere, yöneticilerimize ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum. İlk yarı bizim için güzel geçti” diye konuştu.

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