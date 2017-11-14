14 Kasım 2017 Salı

U21 kötü gidişe dur diyecek!

U21 Süper Ligi’nde mücadele eden Yeni Malatyaspor üst üste aldığı Gençlerbirliği ve Başakşehir mağlubiyetlerini deplasmanda oynayacakları Alanyaspor maçıyla birlikte unutturmak istiyor.

14 Kasım 2017 Salı 11:01
U21 kötü gidişe dur diyecek!

  Yeni Malatyaspor U21 takımı hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde yaptığı çalışmalarla hazırlanıyor. Dünü izinli geçiren sarı kırmızılı genç takımda hedef Alanyaspor’dan 3 puanla dönüp üst üste alınan Gençlerbirliği ve Başakşehir mağlubiyetlerini unutturmak. Sarı kart cezalısı Burak Kavlak ve çapraz bağ ameliyatı olan Mehmet Zencirkıran dışında eksik oyuncusu bulunmayan Yeni Malatyaspor U21 takımı deplasman yolculuğuna A takımla çıkacak. Yeni Malatyaspor’un Alanya deplasmanı için özel uçak kiralanacağı öğrenilirken, A takım ve U21 takımı kafileleri aynı uçakta seyahat edecek. 17 puanla 11. sırada bulunan Yeni Malatyaspor U21 takımı, daha önce oynadığı 5 deplasman maçında 2 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. Yeni Malatyaspor’un rakibi Alanyaspor ise 11 puanla 14. Sırada yer alıyor. 

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahU21

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