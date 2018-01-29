U21 KAZANMASINI BİLDİ

Türkiye U21 Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Sivasspor’u konuk eden U21 Yeni Malatyaspor, rakibi karşısında 10 kişi kaldığı maçta 1-0 galip ayrıldı.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde oynanan karşı karşılaşmayı Abidin Yıldırım, Ümit Yalçın Eser ve Mehmet Barsbay üçlüsü yönetti. Maça iyi başlayan taraf U21 Yeni Malatyaspor ilk dakikalardan itibaren rakip kalede etkili olurken mücadelenin 15. dakikasındasında ceza sahası içerisinde yerde kalan sarı-kırmızılı oyuncuya yapılan faulle hakem beyaz noktayı işaret etti. Penaltı atışı için genç takımın file bekçisi Abdulsamet Damlu topun arkasına geçti ve takımını 1-0 öne geçiren golü attı. İlk yarıda gelişen atakları iyi değerlendiremeyen sarı-kırmızılar devreye bu skorla girdi. Maçın 72. dakikasında ikinci sarı kartan kırmızı kart gören Berkant Durdu takımını 10 kişi bıraktı. U21 Sivasspor’un beraberlik arayışları sonuç vermezken, U21 Yeni Malatyaspor 90 dakika sonunda sahadan galibiyetle ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta Osmanlıspor’a 2-0 yenilerek ikinci yarıya puansız başlayan U21 Yeni Malatyaspor, Sivasspor galibiyetiyle puanını 31’e çıkardı. Ligde 7. sırada yer alan sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.