Devre arası kamp çalışmalarına Nurettin Soykan Tesisleri’nde devam eden U21 Malatyaspor, ikinci yarıya haftada 2 gün fitnes diğer günler antrenman sahasında idman yaparak hazırlanıyor. Murat Uçkun’un izinli olduğu öğrenilirken, futbolcular yardımcı antrenörler nezdinde çalışıyor.

Takımın son durumunu değerlendiren Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, şunları söyledi: “Geçtiğimiz hafta toplandık. Oyuncularımız haftada 2 gün fitness diğer günler antrenman sahasında idmanlarına devam ediyor. Murat hocamız 5 günlük izinlik izin aldı. Erol Bulut’un raporu doğrultusunda A takım kampına 4 genç arkadaşımız çağrıldı. Ferhat, Hüseyin, İsmail Baran ve Abdulsamet devre arası çalışmalarına Antalya’da devam edecek. Berkant Durdu’nun kasığında hafif bir sakatlığı var. Almanya’da tedavisini gördükten sonra tekrar aramıza katılacak. Onun dışında şimdilik hiçbir eksik oyuncumuz bulunmuyor.”

HEDEF İYİ SPORCULAR KAZANDIRMAK

Oyuncu denediklerini kaydeden Doğandemir, “Önceden takip ettiğimiz ve temas kurduğumuz U17-U19-U21 gruplarına futbolcu seçmek adına bazı oyuncuları deniyoruz. Gerek Malatya’dan gerekse komşu illerden daha önce ulaşamadığımız genç yetenekli oyuncuları kulübümüze kazandırmak için arayışlarımız sürüyor. Okulların kapanmasıyla birlikte 15 tatilde yine Malatya içinden ve dışından U14-U15-U16 gruplarına genç futbolcuları kazandırmak için çalışma yürüteceğiz. Hakikaten iyi bir jenerasyon yakaladık. Amacımız bu jenerasyondan Türk futboluna iyi sporcular kazandırmak. Günlük gerçekleşen antrenmanın sonrasında hocalarımızın nezaretinde çocuklarımız tesislerde 2 saat boyunca vakit geçirerek hem yemeklerini yiyor hem yorgunluklarını atıyor. Dolayısıyla oyuncularımız ikinci yarıya kendi tesislerimizde kamp havasında hazırlanıyor. Furkan Yiğit, Burak Kavlak ve Özgür Taylan için transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Burak için eğer şartlar olgunlaşmazsa bu oyuncumuz ikinci yarıda bizimle devam edecek.” diye konuştu.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Yönetimin kendilerine verdiği desteğin altını çizen Doğandemir, “Altyapıya önem veren bir yönetimimiz var. Bizlere her konuda yardımcı olan ve arkamızda duran Yeni Malatyaspor Altyapı Sorumlusu Mehmet Maden’e teşekkür ediyorum. Yetenekli oyuncuların artmasında imkan tanınması adına büyük uğraşlar verdi. Altyapı da sürekli yükselen ivme yakalandıysa bizlere ve hocalarımıza duyulan güvenden dolayıdır. Bizlerde bu güveni boşa çıkartmamak adına gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ