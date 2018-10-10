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U21 ilk galibiyetini aldı

Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı, ligdeki ilk galibiyetini Demir Grup Sivasspor U21 takımı karşısında aldı.

U21 ilk galibiyetini aldı

Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı, ligdeki ilk galibiyetini Demir Grup Sivasspor U21 takımı karşısında aldı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:37
U21 ilk galibiyetini aldı

U21 Süper Ligi’nin 8.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı, sahasında Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı 2-1 kazandı ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Ligin 7.haftasında 2 puanla ligin son sırasında yer alan sarı kırmızılılar, 8.haftada aldığı 3 puanla 3 sıra birden yükseldi ve 5 puanla 15.sırada yer aldı.

Spor Toto Elit U19 Ligi’nde Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 2-0 mağlup oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor U19 takımı, ligin 8.haftasında Demir Grup Sivasspor U19 takımıyla deplasmanda karşılaştı. Sarı kırmızılılar, müsabakadan 2-0 mağlup ayrılırken, haftayı4 puanla son sırada tamamladı.

Spor Toto Elit U17 Ligi’nde ise Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 5-0 mağlup oldu.

Ligin 8.haftasında Sivas’ta oynanan karşılaşma 5-0 kırmızı beyazlıların üstünlüğüyle sonuçlanırken, Evkur Yeni Malatyaspor haftayı 7 puanla 16.sırada tamamladı. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni Malatyaspor
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