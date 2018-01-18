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U21 İKİNCİ YARIYA HAZIR

Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaz aylarında startı verilen büyük bir kısmı tamamlanan altyapı iyileştirme çalışmaları meyvesini vermeye başladı. Antrenman sahaları, tesis binası ve sosyal alanların kullanıma açılmasıyla U21 Yeni Malatyaspor, devre arası kamp süresini kendi evinde değerlendirdi.

U21 İKİNCİ YARIYA HAZIR

Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaz aylarında startı verilen büyük bir kısmı tamamlanan altyapı iyileştirme çalışmaları meyvesini vermeye başladı. Antrenman sahaları, tesis binası ve sosyal alanların kullanıma açılmasıyla U21 Yeni Malatyaspor, devre arası kamp süresini kendi evinde değerlendirdi.

SİNEM
SİNEM
18 Ocak 2018 Perşembe 12:57
U21 İKİNCİ YARIYA HAZIR

U21 Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir altyapıda gelinen son durumla ilgili bilgiler verdi. Futbolcuların daha iyi şartlarda hazırlandığını aktaran Doğandemir, “Lige verilen arada oyuncularımız Murat Uçkun ve Süleyman Kale hocalarımızın nezaretinde iyi değerlendirip kendi tesislerimizde çalıştılar. Çocuklarımız haftanın 6 günü idmanlarını sürdürdüler. Kamp havasında geçen verimli bir ara dönem geçirdik. Özellikle tesislerimizde yemek ve analizci sorunlarının çözülmesiyle profesyonel altyapı ortamını yakaladık. Kulüp başkanımız Adil Gevrek, altyapı sorumlusu Mehmet Maden, sportif direktörümüz Ali Ravcı ve kulüp müdürü Selçuk Günaydın altyapının iyileştirilmesi hususunda çok büyük katkılar sağladılar. Antrenman sahalarının yenilenmesi tesisleşme açısından çok önemliydi. Sporcularımız uygun şartlarda idmanlarını yaparak, beslenme ihtiyaçlarını düzenli şekilde yapmaya başladılar. İstirahatlerini yine tesislerimizde yapabiliyorlar. Şartların daha da iyileştirilmesi yönünde çabalarımız artarak devam edecektir.” şeklinde konuştu.

GELİŞİM LİGLERİNE ARA VERİLDİ

Ara dönemde 40’ın üzerinde 17-19 ve 21 yaş gruplarına futbolcu seçmeleri yaptıklarını kaydeden Doğandemir, göze çarpan üst düzey bir oyuncunun olmadığını söyledi. Malatya içinden ve dışından yeni sporcu arayışlarının devam edeceğini de aktaran Doğandemir, “Gelişim liglerinde maçlar oynanmaya devam ediyor. U14 ve U15 takımlarımız geçen hafta Gazişehir Gaziantepspor takımıyla 1-1 beraber kaldılar. Bu grupta amacımız oyuncularımızı sezon sonunda Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına götürmek. U16 takımı Malatya’da oynanan maçta Gaziantepspor’u 5-0 yendi. U17 takımı yine kendi evinde Sivasspor’u 1-0 yendi. U19 takımı ise deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Gelişim liglerine 20 günlük ara verildi. Bir haftalık dinlenme arasının ardından sporcularımız çalışmalarına başlayacaklar. Bu 20 günlük arada yine futbolcu seçmelerimiz devam edecek. Hedefimiz alt kategorilerde mücadele eden elit genç sporcuları üst kategorilere taşımak.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumartesi günü saat 13.00’de U21 Osmanlıspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maç için cuma günü sabah saatlerinde havayolu ile Ankara’ya hareket edecek. Kart cezası bulunan Burak Kavlak dışında eksik oyuncusu bulunmayan Sarı-kırmızılılarda hedef ikinci yarının ilk maçından puanla ayrılmak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Ikinci Yarı6. GünDoğandemirLigMalatyaBusabah
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