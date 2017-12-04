04 Aralık 2017 Pazartesi

U21 hasreti bitirdi!

U21 Süper Ligi’nin 14. haftasında deplasmanda T.M.Akhisarspor’u 2-0 mağlup ederek 4 maç sonra galibiyet hasretini noktalayan E.Yeni Malatyaspor U21 takımında 3 puanın sevinci yaşanıyor.

04 Aralık 2017 Pazartesi 10:59
U21 hasreti bitirdi!

  U21 Süper Ligi’nde 4 haftadır kazanamayan sarı kırmızılılar, Akhisar karşısında Hüseyin Ekici’nin golleriyle 2-0 galip gelerek haftalar sonra galibiyet sevinci yaşadı. Müsabaka genelinde iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve 3 puanı hak ettiklerini belirten Alt Yapı Sorumlusu Murat Uçkun, “Güçlü rakibimiz karşısında iyi oynadık ve hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Son 4 haftadır üzerimizde kazanamamanın vermiş olduğu bir stres vardı, bu galibiyetle o olumsuzluğu da üzerimizden atmış olduk” dedi.

UÇKUN: HAKLI BİR GALİBİYET ALDIK
  Sarı-kırmızılı takımın alt yapı sorumlusu Murat Uçkun galibiyeti hak ettiklerini belirterek “U21 Süper Ligi’nin iyi takımlarından birisiyle karşılaştık. Tabi 4 haftadan buyana gelen bir kazanamama sürecimiz vardı. Bunu kırmak için sahaya çıktık ve 2-0 galip geldik. Güçlü rakibimiz karşısında iyi oynadık ve hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Son 4 haftadır üzerimizde kazanamamanın vermiş olduğu bir stres vardı, bu galibiyetle o olumsuzluğu da üzerimizden atmış olduk. Geçen haftada söyledim, bizim bu sene U21 Süper Ligi’nde ilk senemiz. Buna rağmen takım olarak kötü değiliz. Tabi zaman zaman tecrübe eksikliğimizin kurbanı olduğumuzu oluyor, ancak yine de başarılıyız" diye konuştu.

HABER MERKEZİ
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