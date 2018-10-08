U21 galibiyetle tanıştı

U21 Süper Ligi’nde Sivasspor’u ağırlayan Yeni Malatyaspor, mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Kadir Fırat ile penaltından Fatih Gürden kaydetti. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde saat 11.00’de başlayan müsabakayı Kadir Koşar, Pelda Tekin, Recep Korkmaz, Ramazan Yakıcı hakem triosu yönetti.

Yeni Malatyaspor karşılaşmaya kalede Muhammed Enes Salik, Emre Akcebe, Kadir Fırat, Gökhan Akkan, Mehmet Zencirkıran, Fatih Gürden, İkbal İpek, Tayfun Özkan, Muhammed Turantaylak, Berkan Durdu, Hüseyin Demir ilk on biri ile başladı. 5. Dakikada Kadir, 17. dakikada Fatih Gürden penaltıdan Yeni Malatyaspor’u 2 – 0 öne geçiren golleri kaydetti. Konuk takımın tek sayısı 21. dakikada Kerem Şahintürk’ten geldi. Yeni Malatyaspor’da sakatlıktan çıkan Berkan Durdu 4 hafta sonra ilk 11’de şans buldu. Bu galibiyetle 5 puana ulaşan sarı kırmızılı gençler 18. sıradaki yerinden kurtuldu.