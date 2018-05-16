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U21 galibiyete kilitlendi

U21 Süper Lig’in 34. haftasında 18 Mayıs Cuma günü Nurettin Soykan Tesisleri’nde Kayserispor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde uzun aradan sonra Galatasaray mağlubiyetiyle puan kaybeden sarı-kırmızılar sezonu galibiyetle bitirmenin planlarını yapıyor.

U21 galibiyete kilitlendi

U21 Süper Lig’in 34. haftasında 18 Mayıs Cuma günü Nurettin Soykan Tesisleri’nde Kayserispor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde uzun aradan sonra Galatasaray mağlubiyetiyle puan kaybeden sarı-kırmızılar sezonu galibiyetle bitirmenin planlarını yapıyor.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 13:43
U21 galibiyete kilitlendi

U21 Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in son haftasında sahasında Kayserispor’u konuk edecek. 18 Mayıs Cuma günü saat 11.00’de sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik sorumlu Murat Uçkun nezaretinde Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdüren sarı-kırmızılılarda hedef sezonu galibiyetle tamamlamak. Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, Kayserispor karşısında galip gelerek ligi ilk 6 içerisinde tamamlamak istediklerini söyledi.

“BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BİR SEZON GEÇİRDİK”

Sezon başında oluşturdukları kadroyla ligi beklentilerin üzerinde tamamladıklarını kaydeden Doğandemir, “Süper Lig’de bu yıl ilk kez mücadele etmenin verdiği bir acemilik olsa da yıllardır bu liglerde mücadele eden takımlara karşı çok ciddi başarılar elde ettik. Önceki senelerde U17-U19 takımlarında top koşturan çocuklarımızın arasına dışarıdan da 5-6 futbolcu katarak U21 takımını bu yıl iyi seviyelere getirmeyi başardık. Beklentilerin üzerinde bir sezon geçirdik. Bizlere inananların beklentilerine iyi şekilde cevap verdiğimize inanıyorum. Ligin bitimine bir hafta kala ilk altı içerisindeyiz. Son hafta maçında cuma günü Kayserispor’u ağırlayacağız. Bu maçı da iyi bir oyunla kazanıp ligi ilk altı içerisinde tamamlamak istiyoruz.”diye konuştu.

“YETENEKLİ SPORCULARIMIZ VAR”

Altyapıya yapılan yatırımlara da değinen Doğandemir, “Her şeyden önemlisi Yeni Malatyaspor altyapısında tesisleşme bakımından müthiş atılımlar yapıldı. Sentetik sahanın yenilenmesi, eski tesisin altyapıya kazandırılması ve mevcut tesisin bakım onarımı konularında ciddi yatırımlar yapıldı. Yıllar sonra Yeni Malatyaspor altyapısı olarak burada genç oyuncuların konaklayıp istirahat edebilecekleri, yemek ihtiyaçlarını giderebilecekleri ortama kavuştuk. Bu anlamda kulüp başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Bizler yapılan yatırımları karşılıksız bırakmama adına yoğun bir sezon geçirdik. Sezon boyunca U14-U15-U16-U17-U19 ve U21 takımlarıyla 200 üzerinde karşılaşma oynadık. Takımlarımız bir hafta içerde bir hafta dışarıda A takımımızın karşılaştığı takımların altyapılarıyla oynadılar. Dolayısıyla kazasız-belasız çok iyi bir sezon atlattık. Çocuklarımız bizlere iyi heyecan yaşattılar. Yetenekli sporcularımız var. Teknik direktör Erol Bulut zaman zaman bu isimleri A takıma davet etti. Kampa katıldılar. Kısacası aşama kaydeden çok oyuncumuz oldu.” şeklinde konuştu.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
U21MalatyaYENİMALATYASPOR
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