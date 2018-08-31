U21 galibiyet peşinde

U21 Süper Lig’in 4. haftasında sarı-kırmızılı genç takım U21 Konyaspor’u sahasında konuk edecek. Nurettin Soykan Tesisleri’nde bugün saat 15.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Nurullah Kırbaş, yardımcıları Metin Ekren, Hamdiye Çelik ve Metin Ateş yönetecek. Ligde oynadığı üç maçta iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan U21 Yeni Malatyaspor, ligde mağlubiyeti bulunmayan rakibini evine eli boş göndermek istiyor. Geçen sezon kadrosunda bulunan ve yaşı gelen bir çok oyuncuyu tecrübe kazanmaları için farklı kulüplere kiralayan genç takımda sakat oyuncu sayısının fazla oluşu teknik heyetin işini zora sokuyor.

FENERBAHÇE’DEN TAKVİYE

Öte yandan Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe altyapısından 2000 doğumlu genç kaleci Atakan Akyol’u kadrosuna dahil etti. Geleceğin kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor altyapısı Fenerbahçe U19 takımından genç kaleci Atakan Akyol’u kadrosuna kattı. Lisans işlemleri tamamlanan genç oyuncunun bu haftadan itibaren altyapıda U21 kategorisinde maçlara çıkarılacağı belirtildi. Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatör Levent Doğandemir yaptığı açıklamada önemli bir yeteneği kadrolarına kattıklarını söyledi. Atakan Akyol’un milli takım forması giymiş yetenekli bir kaleci olduğunu belirten Doğandemir, “Yeni Malatyaspor altyapısı olarak uzun süredir izlediğimiz Atakan Akyol’u kadromuza dahil ettiğimiz için oldukça mutluyuz. Transferinde Altyapı Sorumlusu Mehmet Maden’in büyük katkıları oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Genç futbolcumuzun Fenerbahçe’de maçları bulunuyor. Bu futbolcumuz milli takımımızda da forma giymiştir. İnşallah Malatya futboluna önemli katkılar sunar ve yıllarca buraya hizmet eder” diye konuştu. busabahmalatya.com