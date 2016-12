Yeni Malatyaspor U21 takımı, ligin 15. haftasında Adana Demirspor ile Orduzu Pınarbaşı’nda karşılaştı. Antrenman sahalarındaki kardan dolayı sentetik sahada oynanan müsabakayı İsa doğanlar, Mazlum Gülsever, Erdi Tuma hakem triosu yönetti. Maç öncesi her iki takım oyuncuları karşılaşmada görevli polisleri aralarına alarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Son günlerdeki hain terör saldırılarına karşı birliktelik pozu veren oyuncular polislere karanfil dağıttı.

Saat 13.00’de başlayan maç, her iki takımın da kontrollü oyunu seçmesiyle klasik orta alan mücadelesi şeklinde geçti. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmazken taraflar soyunma odasına 0 – 0’lık eşitlikle geçti. Müsabakanın ikinci yarısında etkin olan taraf ev sahibi Yeni Malatyaspor’du. Rakip kalede Taylan, Furkan ve Fatih ile tehlikeler oluşturan temsilcimizde Furkan Yiğit golü kaydeden oyuncu oldu. 1 – 0’lık skorla galibiyet alan Yeni Malatyaspor puanını 31’e yükseltti. 33 puanlı Altınordu’yu takibini sürdüren sarı kırmızılı takımda alt yapı koordinatörü Levent Doğandemir, zor ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Doğandemir, “Bugün maçtan ve sonuçtan ziyade her iki takımın maç öncesi dostluk görüntüsü bence her şeyin önündeydi. Emniyet güçlerimizle bir arada olmak onların acısını paylaşmak önemliydi. Sonuç olarak 1 – 0 kazandık ama sahada her iki takım adına da dostane bir görüntü vardı. Futbolun ve ülkemizin geleceği adına bu tarz görüntülere ihtiyaç var. Ben galibiyetten dolayı sporcularımızı ve centilmen mücadelesinden dolayı Adana demir takımını kutluyorum” dedi.

Öte yandan Efsane Malatyaspor’un takım kaptanlarından Hakan Söyler de U21 müsabakasını seyrederek genç oyunculara başarılar diledi.

FATİH AVCI