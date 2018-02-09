U21 ÇIKIŞ ARIYOR

U21 Yeni Malatyaspor, Türkiye U21 Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Bugün Nurettin Soykan Tesisleri antrenman sahasında oynanacak karşılaşma 12.30’da başlayacak. Ligde en son galibiyetini iki hafta önce Sivasspor’u 1-0 yenerek alan genç takım son 3 haftada oynadığı müsabakalarda rakip ağları sadece 1 kez havalandırabildi. Sarı-kırmızılılar ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Osmanlıspor’a 2-0 mağlup olmuştu. Ligin 19. Haftasında sahasında Sivasspor’u konuk eden U21 Yeni Malatyaspor rakibini attığı tek golle mağlup etmişti. Gol yollarında bulduğu üretken pozisyonları skor üretemeden harcayan sarı-kırmızılılar geçtiğimiz hafta ise Antalyaspor ile karşılaşmış ve sahadan 1-0 yenik ayrılmıştı.

“HEDEFİMİZ GALİP GELMEK”

Takımın son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, U21 Yeni Malatyaspor’un son haftalarda iyi top oynayan bir görüntü verdiğini ifade ederek şunları söyledi: “Özellikle son oynadığımız Antalyaspor maçında bulduğumuz 3-4 tane net gol pozisyonumuz var. Rıfat Can ve Furkan Pekşen ile değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Rakiplere kıyasla maç başından sonuna kadar üstün müsabaka oynadık. Ama maalesef galip gelemediğimiz için, gol bulamadığımız için üzüntü yaşadık. Bu hafta eksiğimiz ve cezalı oyuncumuz yoktur. Berkant Durdu geçen hafta cezalıydı takıma katıldı. Uzun süredir sakatlığı bulunan Mehmet Zencirkıran takımla birlikte çalışmalara başladı. Onun eksikliğini puan kayıplarında çok yaşamıştık. Kasımpaşa maçına iyi hazırlandık. Hedefimiz galip gelmek. Tabii aynı amanda iyi futbol oynamak ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak.”

GELİŞİM LİGLERİ BAŞLIYOR

Gelişim liglerinde bu hafta oynanacak maçlarla ikinci sezonun başlayacağını söyleyen, Doğandemir, “Cumartesi günü Malatya’da U14-U15 takımları Elazığspor ile oynayacak. U16 takımı deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak. U17-U19 takımları da Pazar günü Kasımpaşa ile karşılaşacak. Lige verilen arada gelişim liglerindeki takımlarımızda iyi hazırlandılar. Özellikle çocuklarımız ve hocalarımız 15 tatili iyi değerlendirdiler. Takımlarımız haftanın 7 günün 6 günü antrenman yaparak geçirdiler. Tesislerimizin iyileştirilmesinden dolayı antrenör arkadaşlarımız ile futbolcu kardeşlerimiz arasında müthiş bir iletişim var. Yeni Malatyaspor adına altyapıda iyi bir çalışma ortamı oluştu.” diye konuştu.busabahmalatya.com