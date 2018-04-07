U21 BU KEZ UZATMALARDA GÜLDÜ

U21 Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların beraberlik golünü son dakikada Rıfat Can Aslan kaydetti.

Başakşehir 3’nolu sahada oynanan karşılaşmayı Mete Aylıoğlu yönetti. Karşılaşmada iki takım oyuncularının kıran kırana mücadelesi büyük alkış aldı. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında etkili ataklarla rakip kaleye yüklenen Başakşehir 46. dakikada kazandığı penaltı atışını Muzaffer Kahrıman ile gole çevirince 1-0 öne geçti. Yeni Malatyaspor bu gole maçın son dakikasında cevap verdi. Rıfat Can Aslan 90+3’üncü dakikada attığı güzel golle takımına beraberliği getirdi ve maç 1-1 sona erdi. Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 41 yükseltti.

"BU KEZ GOLÜ BULAN TARAF BİZ OLDUK "

Yeni Malatyaspor Alt Yapı Sorumlusu Murat Uçkun maç sonrası yaptığı açıklamada, "Gerçekten oyuncularım iyi futbol oynadı. Geçen haftalarda hep son dakikalarda yendiğimiz gollerle puanları kaybettik ama bu kez son dakikada golü bulan taraf biz olduk. Umarım bu son dakika golüyle şansızlığımız kırmışızdır" diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ -Busabah Gazetesi