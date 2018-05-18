U21 başladığı gibi bitti

U21 Yeni Malatyaspor, Türkiye U21 Süper Lig’in 34. haftasında U21 Kayserispor’u konuk etti. Sıcak havada oynanan pozisyon üretemeyen iki takımın karşılaştığı maç 0-0 eşitlikle tamamlandı.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
Son Güncelleme: 18.05.2018 16:38
U21 Süper Lig’in 34. haftasında U21 Yeni Malatyaspor, sahasında U21 Kayserispor’u konuk etti. Sıcak havada oynanan iki renktaş takımın karşılaştığı sezonun son maçında gol sesi çıkmadı.
U21 Yeni Malatyaspor, Türkiye U21 Süper Lig’in 34. haftasında U21 Kayserispor’u konuk etti. Sıcak havada oynanan pozisyon üretemeyen iki takımın karşılaştığı maç 0-0 eşitlikle tamamlandı.
ÖMER ALİ DELİBAŞ