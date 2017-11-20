Türkiye U21 Süper Ligi’nin 12. haftasında Yeni Malatyaspor, Alanya Milli Egemenlik Stadı’nda Alanyaspor’a konuk oldu. Süleyman Özseçen, Fırat Olgun, İhsan Kaan Delice hakem üçlüsünün yönettiği maçta sarı-kırmızılı takımda Emre Akcebe, Eyüp Uçar kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Deplasmanda 9 kişi kalan gençler Alanyaspor’a 2-0 mağlup oldu. U21 Yeni Malatyaspor, ligin 10. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ne 4-0, 11. haftada ise sahasında Başakşehir’e 2-1 mağlup olmuştu. Murat Uçkun yönetimindeki genç takım ligde 17 puanı bulunuyor.

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