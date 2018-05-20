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U20 Genç Milli Takıma Yenimalatya Spor'dan oyuncu çağrıldı

Evkur Yeni Malatyaspor’un genç oyuncusu Mustafa Eskihellaç, U20 Genç Milli Takımın aday kadrosuna çağrıldı. 

U20 Genç Milli Takıma Yenimalatya Spor'dan oyuncu çağrıldı

Evkur Yeni Malatyaspor’un genç oyuncusu Mustafa Eskihellaç, U20 Genç Milli Takımın aday kadrosuna çağrıldı. 

20 Mayıs 2018 Pazar 14:54
U20 Genç Milli Takıma Yenimalatya Spor'dan oyuncu çağrıldı

Evkur Yeni Malatyaspor’un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Eskihellaç, Fransa’nın Marsilya kentinde düzenlenecek olan Maurice Revello Turnuvası'nın aday kadrosuna davet edildi. Devre arasında Düzyurtspor’dan transfer edilen genç yetenek, sezon içerisinde Evkur Yeni Malatyaspor’da sadece 2 maçta görev alabildi. Milli takım aday kadrosuna davet edilen futbolcuların 21 Mayıs Pazartesi günü Kavacık’ta toplanacakları açıklandı. 4’er takımlı 3 gruptan toplam 12 ülkenin katılacağı turnuvada Türkiye, Kanada, Japonya, Portekiz, İngiltere, Çin, Meksika, Katar, Fransa, Güney Kore, İskoçya ve Togo yer alacak. 

U20 Milli Takımının aday kadrosunda şu oyuncular davet edildi: 
Kaleciler: Muhammed Şengezer (Bursaspor), Altay Bayındır (MKE Ankaragücü) 

Defans: Adil Demirbağ (Adana Demirspor), Fatih Aksoy (Beşiktaş A.Ş.), Gökhan Kardeş (Juventus Bükreş), Savaş Polat (Konya Anadolu Selçukspor), Tuncer Duhan Aksu (İstanbulspor A.Ş.), Abdürrahim Dursun (Trabzonspor A.Ş.), Merih Demiral (Sporting Lizbon II) 

Orta Saha: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), Barış Alıcı (Altınordu A.Ş.), Harun Alpsoy (Antalyaspor A.Ş.), Eslem Öztürk (İstanbulspor A.Ş.), Furgan Polat (Eskişehirspor), Alican Özfesli (Altınordu A.Ş.), Muhammed Enes Durmuş (Göztepe A.Ş.), Mustafa Eskihellaç (Evkur Yeni Malatyaspor), Yusuf Sarı (Olimpik Marsilya) 

Forvet: Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Mücahit Can Akçay (Konya Anadolu Selçukspor).

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yenimalatya SporMilli TakımU20Mustafa Eskihellaç
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