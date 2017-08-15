Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen Malatya 1. Amatör Küme (U19) Ligi grup müsabakaları kura çekimi yapıldı. ASKF binasında yapılan fikstür çekimine kulüp temsilcileri katılırken ASKF başkanı Seyfullah Özdemir yeni sezonda tüm takımlara başarılar diledi.

ASKF binasında düzenlene kura çekimi sonrası 2017-2018 sezonu hakkında bilgiler veren ASKF başkanı Seyfullah Özdemir, 15 amatör futbol kulübünün bu yıl Malatya 1. Amatör Küme (U19) Ligi’nde mücadele edeceğini söyledi. Özdemir, “2017-2018 yılında uygulayacağımız esaslarla ilgili bugün 1. Amatör Lig’i kategorisine katılan takımlarımızın yöneticileriyle bir toplantı düzenlendik. Aynı zamanda kulüplerimizin yeni sezon oynayacağı maçların fikstürünü belirledik. Bu anlamda yeni sezonun bütün kulüplerimizin sağlıklı ve başarılı şekilde geçirmelerini temenni ediyorum. İnşallah bu yıl ciddi sakatlıkların ve sorunların yaşanmadığı güzel bir sezon olur. Genç kategorilerin maçlarını Kurban Bayramı’nın hemen ardından oynatmayı planlıyoruz. Aynı zamanda U14 Ligi maçlarını TEOG sınavlarından dolayı bu yıl erkene aldık. U14 Ligi maçlarının kurasını da yarın inşallah çekeceğiz. 15 amatör takımımız bu liglere iştirak ettiler. Şuan 2 kulübümüzün bir takım sorunları var. Onlarda bugün yarın netleşecektir. 2 ayrı grupta 7 yada 8 takım toplamda 15-16 takım birbirleriyle mücadele ederek ve takımlarını önümüzdeki sene bir üst ligde temsil etmeye çalışacaklar. Bölgesel Amatör Ligi programı netleştikten sonra da Kasım ayı içerisinde 1. Amatör Ligi kuralarını da belirleyip devam edeceğiz. Bilindiği gibi Malatya’da hemen hemen tüm yaş gruplarında liglerimiz var. U12 Liginden U19 Ligi aralığında ve büyükler amatör ligimiz var. Bu liglerin tamamıyla ilgili yıllık takvim ve planlama yapıyoruz. En kısa zamanda bu planlamalarla ilgili bilgileri de tüm kulüplerimize göndereceğiz. Yeni sezonda oynanacak tüm müsabakalar inşallah takımlarımız için hayırlı ve uğurlu olur. Sakatsız, kazasız ve belasız bir lig diliyorum. Tüm spor camiasına başarılar diliyorum. Hakemlerimize, antrenörlerimize, saha komiserlerimize, en büyük paydaşlarımızdan birisi olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Sahalarımızın temini yönünden çok büyük çabalar sarf ediyorlar. Gençlik Spor İl Müdürümüz Sadi Fındıklı beye, Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi beye diğer taban birliği başkanlarımıza ve kulüplerimize başarılı bir lig diliyorum.” Diye konuştu.

U19 1. AmatörKüme

A Grubu

Orduzuspor

Çöşnük Gençlikspor

Malatya Fenerspor

Adafı Kartalspor

Sancaktarspor

Malatyaspor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor

B Grubu

Telekomspor

Battalgazi Belediyespor

Malatya Aile Sosyal Politikalarspor

Malatya Galataspor

Ataköyspor

Demirspor

ÖMER ALİ DELİBAŞ