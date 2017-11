Orduzu Pınarbaşı Sentetik Sahada oynanan karşılaşmayı Deniz Sercan Akgül, Kürşat Duyu, Enes Selis hakem üçlüsü yönetti. Yeni Malatyaspor Oğuzhan Şatır, Erşan Yaşa, Furkan Evren, Mehmet Rutkay Amanat, Emirhan Kayalar, Hüseyin Ekici, Musa Buğrahan Kavaklı, Aydın İnce, Nuhammed Bilal Barman, Uğur Mert Tanrıverdi, Tunahan Yılmaz on biriyle sahaya çıktı.

Trabzonspor Azat Kuçkar, Miraç Can Doksanoğlu, Oğuzhan Açıl, Ali Osman Karnapoğlu, Faruk Can Genç, Kutay Yokuşlu, Kerem Baykuş, Behlül Aydın, Sertan İrkilmez, Sefa Akgün, Tunahan Ergül on biriyle mücadele etti. Trabzonspor, ilk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmayı 48’nci dakikada Sertan İrkilmez, 88’nci dakikada da Sefa Akgün’ün golleriyle 2-0 kazandı. Evkur Yeni Malatyaspor’da Hüseyin Ekici, karşılaşmanın 85’nci dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Evkur Yeni Malatyaspor U-17 takımı, Spor Toto Gelişim Elit Ligi’nde sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Orduzu Pınarbaşı Sentetik Sahada oynanan karşılaşmayı Barış Akdağ, Ali Baykara, Mustafa Çatalbaş hakem üçlüsü yönetti. Trabzonspor, karşılaşmanın 20’nci dakikasında Doğukan Delimehmet’in kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Yeni Malatyaspor, 72’nci dakikada Muhammed Turantaylak’ın golüyle durumu 1-1’e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldı.

