U19 ve U17 Elit Ligleri’nde mücadele eden Yeni Malatyaspor altyapı takımları dün İnönü Stadı’nda U19 ve U17 kategorilerinde Osmanlıspor alt yapı takımlarıyla karşılaştı. 13 yıl aradan sonra profesyonel maçlarında dışında İnönü Stadı’nda ilk kez oynanan resmi maç olarak kayıtlara geçen müsabakalarda temsilcimiz U17’ de üzülürken, U19’ da güldü.

Malatya Bölgesi İl Hakemlerinden Burak Canpolat’ın yönettiği U17 müsabakasında 1 – 0 öne geçmesine karşın rakibine 3 – 2 kaybeden sarı kırmızılı gençlerin golleri Süha ve Mehmet’ten geldi. Skor avantajını koruyamayan gençler ilk haftaya puansız başladı. U19 kategorisinde ise Metin(2), Bilal ve Emirhan attığı gollerle sahadan 4-1 galip ayrılan genç oyuncular Osmanlısğor’u 4 – 1 mağlup etmeyi başardı.

ELİT FUTBOLCU KAZANDIRDIK

Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, Elit liglerde bu yıl ilk kez mücadele ettiklerini, altyapıya verdikleri önemin meyvesini vermeye başladığını söyledi. Her iki müsabakada ter döken futbolcuları tebrik eden Doğandemir, “Süper Lig’de mücadele veren U21 altyapı takımımız dışında diğer altyapı gruplarına da önem vermeye başladık. Malatya içinde ve dışında yapmış olduğumuz futbolcu seçmeleriyle özellikle U19 ve U17 takımlarına yeni oyuncular kazandırdık. Malatya’da amatör futbol kulüplerinde maç oynayıp öne çıkan genç futbolcuları kendi bünyemize kattık. Şu an 5 kategoride 14-15-16-17 ve 19 liglerinde mücadele ediyoruz ve yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başlıyoruz. Futbolcu seçmelerinde kulübümüze 8 tane elit futbolcu kazandırdık ve onları U17 ve U19 takımlarımızda oynatıyoruz. Alt gruplarda müsabakalara çıkan takımlarımız inşallah bu yıldan itibaren daha da başarılı olacaklar. FIFA standartlarında yapımı devam eden altyapı sahamız maalesef bu maçlara yetişmedi. İnşallah sahamız tamamlanınca altyapı takımlarımız iç saha maçlarını daha iyi ve nezih bir ortamda oynayacaklar.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ