22 Kasım 2017 Çarşamba

U19 Adafı Kartal’dan sorulur

Malatya Amatör Futbol U19 Ligi’nde B Grubu’nda Demirspor’un ardından Adafı Kartalspor’da şampiyonluğunu ilan etti.

22 Kasım 2017 Çarşamba 12:11
U19 Adafı Kartal’dan sorulur

  Amatör futbola hafta sonu oynanan maçlarla devam edildi. U19 Liginde Adafı kartalspor oynadığı son maçta Malatyaspor’u 7-1 yenerek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyon oldu. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olan amatör ligde U19 kategorisinde son 1 haftaya girilirken, iki grupta da şampiyonlar belli oldu. Buna B Grubunda Demirspor, A Grubu’nda ise Adafı Kartalspor mutlu sona ulaşan takımları oldu. Demirspor ve Adafı Kartalspor U19 Türkiye Şampiyonasında Malatya temsil edecekler.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahU19

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