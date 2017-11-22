Amatör futbola hafta sonu oynanan maçlarla devam edildi. U19 Liginde Adafı kartalspor oynadığı son maçta Malatyaspor’u 7-1 yenerek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyon oldu. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olan amatör ligde U19 kategorisinde son 1 haftaya girilirken, iki grupta da şampiyonlar belli oldu. Buna B Grubunda Demirspor, A Grubu’nda ise Adafı Kartalspor mutlu sona ulaşan takımları oldu. Demirspor ve Adafı Kartalspor U19 Türkiye Şampiyonasında Malatya temsil edecekler.

HABER MERKEZİ